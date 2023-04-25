Patlıcan Buzlukta Nasıl Saklanır? Dondurucuda ve Buzlukta Kışlık Patlıcan Saklanır Mı, Nasıl Konur?

Yaz ve sonbahar aylarında ortaya çıkan sebzelerden patlıcan nasıl saklanır diye soranlar olabilir. Kışlık patlıcan nasıl saklanır diyenler, bu sebzeyi çiğ, pişmiş, közlenmiş ve soyulmuş olarak muhafaza edebilirler. Çiğ patlıcan derin dondurucuya konur mu diyenler, sebzeleri doğradıktan sonra bu şekilde buzluğa kaldırabilirler. Patlıcan buzdolabında saklanır mı? Patlıcanlar buzlukta nasıl saklanır? İşte ayrıntılar…

Patlıcan Nasıl Saklanır?

Türk mutfağındaki pek çok tarifte bulunan bir sebze olan patlıcan, içindeki A, B1, B2, C, K vitamini, fosfor, magnezyum, bakır, potasyum, fosfor, folik asit ve manganez ile tam bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Yazın yaygın olarak tüketilen bu sebzeyi kış aylarında da yemek isteyenlerin yapması gerekenler ise çok basittir. Çiğ patlıcanı buzdolabında saklamak için şunlar yapılmalıdır;

Patlıcanları güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.

Acısını alması için 20-30 dakika boyunca tuzlu suda bekletin.

Süzgeç yardımıyla tuzlu sudan çıkardığınız patlıcanları buzdolabı poşetlerine doldurun.

Poşetlerin ağzını büzdükten sonra bir pipet yardımıyla içindeki havayı vakumlayın.

Ağızlarını sıkıca kapattıktan sonra difrize koyabilirsiniz.

Çiğ patlıcanları bu yöntemle 12 aya kadar dondurucuda saklamak mümkündür.

Közlenmiş Patlıcan Nasıl Saklanır?

Patlıcanları közleyerek saklamayı düşünenlerin uygulaması gereken yöntem şöyledir;

Patlıcanları yıkadıktan ve kuruladıktan sonra ocakta veya fırında közleyin.

Közlenen patlıcanların kabuklarının daha kolay soyulması için bir tencereye alın ve kapağını kapatarak biraz bekletin. (Bu, patlıcanların terlemesini ve kolayca soyulmalarını sağlar.)

Patlıcanları soyduktan sonra tamamen soğumaları için oda sıcaklığında bekletin.

Daha sonra porsiyonlara bölerek buzdolabı poşetlerine aktarın.

Ağızlarını iyice bağladıktan sonra buzluğa kaldırın.

Közlenmiş patlıcanlar 6 ay boyunca difrizde muhafaza edilebilir.

Haşlanmış Patlıcan Nasıl Muhafaza Edilir?

Patlıcanların ömrünü uzatmanın bir diğer yolu ise onları haşlayarak buzluğa koymaktır.

Patlıcanları yıkadıktan sonra onları kaynar suyun içine atın.

İstenilen yumuşaklığa gelip gelmediğini anlamak için ara ara çatal batırın.

Yeteri kadar haşlandıktan sonra kaynar sudan çıkarın ve daha sonra buzlu su ile dolu bir kaba alın.

Son olarak buzdolabı poşetlerine doldurun ve buzluğa koyun.