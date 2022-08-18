Pencereleri temizlemenin püf noktası! 5 dakikada parıl parıl olmaları için tek gereken…

Camların dış tarafı kirli olduğunda içlerinin de temizlenmesi çok büyük anlam ifade etmeyecektir. Bu nedenle camların hem dış hem de içini kolaylıkla temizlemenizi sağlayacak yöntem ise şöyle;
CAMLARI SİLERKEN BUNU KULLANIN
Camları basınçlı suyla yıkamak ideal bir yöntemdir. Ancak bu noktada basıncın ayarına dikkat etmekte fayda var. Çünkü yüksek basınçlı su camın kırılmasına neden olabilir.
Pencereleri temizlerken dikkatli olunması gereken bir diğer nokta ise camların kurumasına izin vermemektir. Çünkü bu, camlarda çizgi şeklinde lekeler oluşmasına neden olur.
Bunun yerine camlar silecekle kurutmak büyük önem taşır. Çoğu mağazada kolaylıkla bulabileceğiniz silecekler bu noktada hayat kurtarıcıdır.
Temizlik uzmanları silecek kullanmanın pencereleri temizlemek için en hızlı ve etkili yöntem olduğunu söylemekte.
Bu kullanışlı araç aynı zamanda pencerelerin üst kısmına da kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor ve bölümler halinde çalışmak yerine pencereyi tek seferde hızlı bir şekilde temizlemenize yardımcı oluyor.
İZ BIRAKMADAN PENCERE TEMİZLİĞİ
Silecek kullanırken pencerelerde iz bırakmamanın ise pratik bir yolu bulunuyor.
Cama sıktığınız su veya temizleme sıvısını yumuşak şekilde ve tek bir hareketle temizlemek için doğru tekniği kullanmanız önemlidir. Aksi halde camda çizgiler oluşacaktır.
Çok kirli pencereler için fırça kullanımı önerilmektedir. Bu sayede önce camları fırçayla temizleyip ardından suyla durulayabilirsiniz.
PÜF NOKTALAR
Ancak pencereleri temizlemenin püf noktası temizlik esnasında asla suyun üzerinde kurumasına izin vermemektir.
Pencerelerin çerçeveleri için mikrofiber bir bezle toz alarak başlamak oldukça önemlidir.
Alüminyum kapılar için ise bulaşık deterjanı ve su kullanarak lekeler çıkarılabilir.
Kayar camlar ise biraz daha yanıltıcı olabilir, bu nedenle her zaman rayları da temizlemeyi ihmal etmemek gerekir. Çünkü kir sıkışmalarına neden olabilir.