Pencereleri temizlemenin püf noktası! 5 dakikada parıl parıl olmaları için tek gereken…

Pencereleri temizlemek en çok nefret edilen ev işlerinden biridir ancak yaz ayları özellikle camları dışarıdan temizlemek için en ideal vakittir. Ayna gibi lekesiz pencerelere sahip olmak için uygulayabileceğiniz bu püf nokta, pencere temizliğini de çok kolay bir hale getiriyor. Temizlik uzmanı olan Lynsey Crombie, kullandığı temizlik ipuçlarını paylaştı. İşte camlarınızı parıl parıl yapacak o yöntem…

Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:45 PAYLAŞ ABONE OL

Camların dış tarafı kirli olduğunda içlerinin de temizlenmesi çok büyük anlam ifade etmeyecektir. Bu nedenle camların hem dış hem de içini kolaylıkla temizlemenizi sağlayacak yöntem ise şöyle;

CAMLARI SİLERKEN BUNU KULLANIN Camları basınçlı suyla yıkamak ideal bir yöntemdir. Ancak bu noktada basıncın ayarına dikkat etmekte fayda var. Çünkü yüksek basınçlı su camın kırılmasına neden olabilir.