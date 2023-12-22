Pişirmeden önce içerisine 1 kaşık ekleyin! Çıtır çıtır patateslerin tek sırrı...

ISIYI UNUTMAYIN Millie Simpson'a göre, patatesleri haşlamadan önce fırını 240°C'ye kadar ısıtmak çok önemli. Her patateste çıtır bir dış ve kabarık iç elde etmek için ısının önemli bir faktör olduğunu vurguluyor. Fırın ısınırken patatesleri soyun ve 50 mm x 50 mm'lik parçalara kesin.

1 ÇORBA KAŞIĞI SİRKE İLAVESİ Büyük bir tencereye soğuk su koyun ve kaynatmadan önce bir çorba kaşığı sirke ekleyin. Bu aşamada ısıyı düşürmeli ve patateslerin "yumuşayana kadar pişmesine" izin vermelisiniz. Millie Simpson'a göre, patatesleri kızartmadan önce kurumalarını sağlamak önemlidir. Patatesleri sıvıdan çıkararak, süzülmesi için bırakarak ve ardından yağlı kağıt üzerinde buharla kurutarak bu adımı tamamlayabilirsiniz. Patatesler kururken, derin bir kızartma tepsisine 200 gram yağ ekleyin ve fırına koyun, yağ iyice sıcak olana kadar bekleyin.