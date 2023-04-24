Potasyum Nelerde Var? Potasyum Hangi Besinlerde Var, En Çok Neyde Bulunur?

Potasyum nelerde var ve de potasyum neyde var, mineral değeri açısından yüksek besinlere bakacağız. Potasyum, hücre içi sıvıda yüksek miktarda bulunan pozitif yüklü bir elementtir. Bu element vücutta bazı önemli görevlerde bulunmaktadır. Potasyumu vücuda sağlamak için potasyum hangi besinlerde var, sorusunun yanıtına ulaşmalıyız. Potasyum yüklü besinlerden sağlanan bu mineral saç dökülmesi, dişler ve tırnaklara iyi gelmektedir. Bu açıdan baktığımızda potasyum en çok hangi meyvede var, sorusunun yanıtı muzdur.

Potasyum Nedir?

Potasyum, hücre içi sıvıda yüksek miktarda bulunan pozitif yüklü elementlerdir. Bu element vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini sağladığından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle önemli bir mineral olan potasyumun eksikliği ya da fazlalığı ciddi belirtilere yol açabilmektedir. Vücut için varlığı da yokluğu da önemli olan bu mineral, besinler ile alınarak ince bağırsaklardan emilip boşaltımı da böbrekler tarafından gerçekleştirilir. Yetişkin bir bireyin günde en az 2 gram potasyum alması gerekmektedir.

Mineraller vücutta önemli olan ve düzenleyici işleve sahip elementlerdir. Bunlara arasında önemli bir işleve sahip olan potasyum vücutta eksik ya da fazla olduğunda farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Potasyum vücutta sodyum ile birlikte çalışarak sıvı dengesini ve hücre içi sıvının devamlılığını sağlar. Yine vücutta iskelet ve kalp kası aktivitesi için potasyuma ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanı sıra temel besin öğelerinden karbonhidrat ve protein metabolizmasında yer alan potasyum vücudun temel enerji kaynağı olan glikozun glikojen şeklinde depolanmasını ve protein sentezini sağlamaktadır.

Potasyumun Faydaları Nelerdir?

Vücutta fazlalığı ya da eksikliği büyük problemlere yol açan potasyumun birden fazla faydası bulunmaktadır. Özellikle sinir sinyallerinin iletilmesi, kas kasılmaları, sıvı dengesinde ve çeşitli kimyasal reaksiyonlarda büyük rol oynamaktadır. Bu bağlamda Potasyum faydaları şöyle sıralanabilir:

Potasyum sayesinde kan damarları genişleyerek kan basıncını düşebilir.

Düşük potasyum kemiklerdeki kalsiyum kaybına neden olurken idrarla daha fazla kalsiyumun atılmasına, dolayısıyla da böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle potasyum böbrek taşı oluşumundan korur.

Potasyum aynı zamanda kemikleri de besler. Vücuttaki kemik yoğunluğunu yüksek tutmak için potasyum dengesini korumak önemlidir. Bunun için kemik erimesine karşılık önlem olarak da yeterli potasyum ile mümkün olmaktadır.

Yine önemli bir işlevi olan potasyum, vücutta su tutulmasını azaltmaya da yardımcıdır.

Spor yapanlar için bir değer önemli fayda da kas kütlesinin korunmasındır.

Potasyum Nelerde Vardır?

Peki, yukarıda ne olduğunu ve faydalarının neler olduğunu öğrendiğimiz potasyum hangi besinlerde bulunur? Bu soru potasyum değeri yüksek besinler almak isteyenler için önem taşımaktadır. Vücutta önemli bir mineral olan potasyum kolaylıkla ulaşabileceğimiz besinlerde vardır. Bunların yanında potasyum içeren besinler çeşitlidir. Bu çeşitli olan potasyum kaynakları şöyle sıralanabilir:

Meyveler(muz, avokado, portakal, kavun)

Tahıllar(nohut, fasulye, mercimek)

Fasulyeler

Süt ve süt ürünleri(süt, yoğurt, peynir vb.)

Sebzeler(ıspanak, pırasa, brokoli)

Yine ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, üzüm ve muz gibi meyveler, havuç ve patates gibi kök sebzeler, limon ve greyfurt gibi asidik meyveler iyi ve zengin birer potasyum kaynağıdır.