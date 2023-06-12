Pratik Yaz Yemekleri - Sıcak Havalarda Yapılacak Kolay ve Hafif Yaz Yemek Tarifleri

Yaz yemekleri, denilince akıllara yazın taze sebzeleri akıllara gelir. Pratik ve kolay yaz yemekleri, patlıcan kabak gibi yaz sebzeleri ile yapılır. Hafif yaz yemek tarifleri içinde olmazsa olmazlardan biri de yoğurttur. Yoğurt yemeklerin içine girince yemekler oldukça hafif ve lezzetli olur. Sıcak havalarda ne yemek yapılır dediğimizde sıcak yemeklerden ziyade soğuk yenebilecek yemekler daha çok tercih edilir. Yazın yapabileceğiniz kolay yemek tariflerinden birkaçını sizler için araştırdık.
Pratik Yaz Yemekleri
Yazın sıcak havalardan bunalırken yemek yapmak istemeyiz. Bu nedenle pratik yemek tarifleri araştırırız. Pratik lezzetli yaz yemeklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Kaşarlı Kabak Graten
- Taze Barbunya Pilaki
- Etli Bamya
- Meyhane Pilavı
- Biber Dolması
- Kabak Dolması
- İmam Bayıldı
- Kızartılmış Kabak Mücver
- Fırında Kabak Mücver
- Zeytinyağlı Taze Fasulye
- Baharatlı kuş üzümlü yaz pilavı
- Domates soslu makarna
- Domates Çorbası
- Akdeniz Salatası
- Mercimekli Börek
- Taze fasulye kızartması
- Havuç tarator
- Kısır
- Közlenmiş patlıcan salatası
- Kabak sıyırma
- Cevizli semizotu salatası
- Fırında sebze şiş
- Baklalı ve bezelyeli enginar
- Çin salatası
- Sebzeli barbunya
- Ton balıklı mevsim salata
- Patlıcana sarılı kaşarlı tavuk
- Zeytinyağlı bezelye
- Kaşkarikas
- Mevsim sebzeli lazanya
Sıcak Havalarda Yapılacak Kolay ve Hafif Yaz Yemek Tarifleri
Yazın hem sıcaktan daha da bunalmamak için hem de formda kalmak için hafif yemekler tercih ederiz. Yaz yemeklerinin en hafifleri yoğurtla yapılanlar olsa gerek. Yoğurtla yapılan yemek tariflerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Isırgan otu çorbası malzemeleri, 500 gr ısırgan, 200 gr buğday (önceden ıslatılmış), 1 kg yoğurt, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, taze soğan, zeytinyağıdır. Yapılışı; öncelikle ıslanan buğdayları yumuşayana kadar haşlayın. Isırgan otlarını iyice doğradıktan sonra buğdayın üzerine ekleyerek 30 dakika kadar pişirin. Yoğurt, un ve yumurtayı güzelce çırparak içine ısırgan ve buğdayı kaynattığınınız sudan hızlıca ekleyerek ılıyana kadar çırpmaya devam edin. Ilıyan terbiyeyi ısırgan ve buğdayın içine ekleyerek karıştırın. Kaynayana kadar karıştırdıktan sonra 5 dakika kaynamaya bıraktıktan sonra en son olarak ince doğranan yeşil soğanları çorbanın üzerine ekleyin. Çorbanız servise hazırdır. Afiyet olsun.
- Şehriye salatası malzemeleri, yarım paket arpa şehriye, 6-7 dilim salam, 5 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 8-10 adet kornişon turşu, 1 adet kırmızı biber, 1 adet havuç (isteğe göre), çörek otu, tuzdur. Yapılışı; arpa şehriyeler haşlanıp süzüldükten sonra soğumaya bırakın. Salam, kırmızı biber ve turşu küçük küpler şeklinde doğrayın. Bir kap içerisinde yoğurt, mayonez ve tuz güzelce çırpın. Çırpılan harç içerisine doğranan malzemeler ilave edilerek karıştırın. Dolapta soğuduktan sonra üzerine çörek otu ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
- Ayran çorbası malzemeleri, 1 Su Bardağı Buğday, 1 Su Bardağı Nohut, 250 gr Süzme Yoğurt, 250 gr Yoğurt, 1 Su Bardağı Su, dereotu, Tuzdur. Yapılışı; buğday ve nohudu bir gece önceden ıslatın. Daha sonra buğday ve nohudu yumuşayana kadar haşlayın. Dereotlarını ince ince doğrayın. Süzme yoğurt, yoğurt ve tuzu bir miktar su ile güzelce çırpın. Dereotları, buğday ve nohudu yoğurdun içine ekleyerek karıştırdıktan sonra dolapta soğumaya bırakabilirsiniz. Soğuduktan sonra afiyet ile yiyebilirsiniz.
- İç baklalı soğuk çorba malzemeleri, 1 su bardağı süzme yoğurt, 1,5 su bardağı yoğurt, 1,5 çay bardağı su, tuz, 2 diş sarımsak, 1,5 su bardağı haşlanmış iç bakla, 1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi ve üzeri için; zeytinyağı, yarım demet dereotu, kırmızı pul biberdir. Yapılışı; baklaları yumuşayıncaya kadar haşlayın. Süzme yoğurt, yoğurt, su ve tuzu geniş bir kâsede hafif çırpın. Sarımsakları iyice ezin. Ezdiğiniz sarımsaklar, haşlanmış bakla ve maş fasulyesini ilave edip karıştırın Üzerine zeytinyağı gezdirin. İnce kıyılmış dereotu ve kırmızı pul biberle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.