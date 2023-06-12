Pratik Yaz Yemekleri - Sıcak Havalarda Yapılacak Kolay ve Hafif Yaz Yemek Tarifleri

Yaz yemekleri, denilince akıllara yazın taze sebzeleri akıllara gelir. Pratik ve kolay yaz yemekleri, patlıcan kabak gibi yaz sebzeleri ile yapılır. Hafif yaz yemek tarifleri içinde olmazsa olmazlardan biri de yoğurttur. Yoğurt yemeklerin içine girince yemekler oldukça hafif ve lezzetli olur. Sıcak havalarda ne yemek yapılır dediğimizde sıcak yemeklerden ziyade soğuk yenebilecek yemekler daha çok tercih edilir. Yazın yapabileceğiniz kolay yemek tariflerinden birkaçını sizler için araştırdık.

Pratik Yaz Yemekleri

Yazın sıcak havalardan bunalırken yemek yapmak istemeyiz. Bu nedenle pratik yemek tarifleri araştırırız. Pratik lezzetli yaz yemeklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kaşarlı Kabak Graten

Taze Barbunya Pilaki

Etli Bamya

Meyhane Pilavı

Biber Dolması

Kabak Dolması

İmam Bayıldı

Kızartılmış Kabak Mücver

Fırında Kabak Mücver

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Baharatlı kuş üzümlü yaz pilavı

Domates soslu makarna

Domates Çorbası

Akdeniz Salatası

Mercimekli Börek

Taze fasulye kızartması

Havuç tarator

Kısır

Közlenmiş patlıcan salatası

Kabak sıyırma

Cevizli semizotu salatası

Fırında sebze şiş

Baklalı ve bezelyeli enginar

Çin salatası

Sebzeli barbunya

Ton balıklı mevsim salata

Patlıcana sarılı kaşarlı tavuk

Zeytinyağlı bezelye

Kaşkarikas

Mevsim sebzeli lazanya

Sıcak Havalarda Yapılacak Kolay ve Hafif Yaz Yemek Tarifleri

Yazın hem sıcaktan daha da bunalmamak için hem de formda kalmak için hafif yemekler tercih ederiz. Yaz yemeklerinin en hafifleri yoğurtla yapılanlar olsa gerek. Yoğurtla yapılan yemek tariflerini şu şekilde sıralayabiliriz: