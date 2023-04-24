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Protein Nelerde Var? Protein Hangi Besinlerde Var, En Çok Neyde Bulunur?

Protein nelerde var biliyor musunuz? Protein hangi besinlerde var sorusu cevabı sıklıkla araştırılan bir sorudur. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu protein miktarını almak oldukça önemlidir. Protein kas gelişimi ve hücre onarımı açısından hayati önem taşır. Bu yüzden protein vitamini nelerde var, protein neyde var gibi soruların yanıtı da oldukça önemlidir. Protein en çok hangi meyvede var, protein ihtiyacımızı karşılamak için neler yemeliyiz? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:25
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PROTEİN NELERDE VAR? PROTEİN HANGİ BESİNLERDE VAR, EN ÇOK NEYDE BULUNUR?

Protein nelerde var, protein hangi besinlerde var? Bu iki sorunun yanıtının vücudunuz için hayati önemde olduğunu biliyor muydunuz? Protein neyde var, protein en çok hangi meyvede var sorularının yanıtını sizin için araştırdık. Vücudumuz için oldukça önemli olan protein vitamini nelerde var merak ediyorsanız, proteinlerle ilgili detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz!

Protein Nedir?

Latinceden "yaşayan varlıklar için elzem azotlu öğe" şeklinde Türkçeye tercüme edilen protein, yaşamsal faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için önemli rol oynayan organik moleküllerdir. Proteinler, amino asitler olarak bilinen birçok yapı taşından oluşur. Hayati öneme sahip olan proteinlerin vücutta pek çok işlevi bulunur. Hem hayvansal hem de bitkisel gıdaların büyük bir kısmında yer alan proteinler, vücudumuzdaki birçok kritik süreçte önemli rol oynar.

Protein Hangi Besinlerde Bulunur? En Çok Hangi Gıdada Protein Vardır?

Proteinler günlük enerji ihtiyacımızın yaklaşık %10 - %15 kadarını oluşturur. Yaşa ve cinsiyete göre protein ihtiyacı da değişir. Örneğin erkeklerin ihtiyaç duyduğu protein miktarı kadınlardan daha fazladır. Bunun nedeni ise erkeklerde ağırlık ve kas yoğunluğun daha fazla olmasıdır. Günlük almamız gereken protein miktarı birçok kritere göre değişse de bu proteinleri alacağımız besinler bellidir. Bunun için yememiz gereken hem hayvansal hem de bitkisel gıdalar bulunmaktadır. İşte protein miktarı yüksek besinler;

Hayvansal Proteinler

  • Yağsız dana eti
  • Peynir
  • Ton balığı
  • Tavuk eti
  • Yumurta
  • Somon balığı
  • Yoğurt
  • Süt

Bitkisel Proteinler

  • Bezelye
  • Kinoa
  • Fasulye
  • Ispanak
  • Mısır
  • Brokoli
  • Brüksel lahanası

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