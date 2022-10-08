Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan uyardı: "Çocuğa yapılacak en büyük kötülük onun her dediğini yapmaktır"

Ebeveynlerin çok sık yaptığı hatalardan biri; çocukların her istediklerini yapmak oluyor. Çocuğunuza iyilik yaptığınızı sanıyorsunuz fakat aslında büyük bir kötülük yaptığınızı biliyor musunuz? Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ebeveynlerin çocuklarına karşı nasıl davranmaları gerektiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detayları...

AA Giriş Tarihi: 08.10.2022 13:53 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerden birisi onun her dediğini yapmaktır. Örneğin çocuk ağlayarak çikolata istiyor ve anne hemen veriyor. Bunlar eğitim ve tutum hatalarıdır."Anne ve babalar çocuğun kahramanıdır. Onların dediğini yapmak çocuğun dünyasında kutsaldır. Annenin otoritesini ve gücünü değiştirmemek gerekiyor". Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuk eğitiminde ebeveynlerde tutarlılığın önemine vurgu yaparak, "Anne kararlı ve tutarlı olursa buna içinde sevgi olan disiplin diyoruz. Gevşek olan disiplin ya da izin veren annelik ve babalık tarzı olursa çocuk nerede ne yapacağını öğrenemiyor." ifadesini kullandı.

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ OLARAK ANILIYOR Yapılan açıklamaya göre, 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun girişimi ile "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak anılıyor. Bu özel günde ruh sağlığının önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu yılki tema "Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim" olarak açıklandı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Tarhan, çocuklarda ve yetişkinlerde psikolojik sağlamlığın önemine vurgu yaparak, özellikle ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu. Tarhan psikolojik sağlamlık için "Öz farkındalık, empati, öz yönetim ve sosyal bilinç" adımlarının önemli olduğunu belirtti. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü çerçevesinde herkes için küresel öncelik kampanyasını başlattığını ifade eden Tarhan, şunları kaydetti: "Kampanya birkaç gün önce başladı. Pandemi sürecinde ve sonrasında ruh sağlığı sorunları küresel olarak yüzde 25 artmış. Pandemide birçok problem ertelendi. Küresel olarak ergen intiharları artış göstermiş. Birçok suç, şiddet, madde kullanımı olayları artmış. Tüm bu gelişmeler üzerine Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu küresel farkındalık çalışması başlattı. Akıl sağlığı ve refahın herkes için küresel bir öncelik haline getirilmesi amaçlanıyor. Burada refah kelimesi psikolojik sağlamlık olarak tercüme ediliyor. Psikolojik sağlamlık da örneğin kaza, felaket, hastalık, evsizlik, ekonomik zorluk, doğal afet gibi her hangi bir risk faktörüyle karşılaşıldığı zaman kişinin dayanabilme gücüyle ilgilidir. Psikolojik sağlamlık 'resilience' kelimesinden geliyor. Bu kelime de esneklik, esneyip tekrar geri haline dönebilme yeteneği olarak tanımlanıyor."