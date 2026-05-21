"Psikolojik olarak kapalıyız" yazısı olay oldu! Antalyalı esnafın "izin sebebi" viral oldu

Güvenlik Mahallesi'nde bir çiğ köfteci, son dönemlerde azalan işlerine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Esnafın iş yerinin camına astığı ilginç ve dikkat çeken, "Psikolojik olarak kapalıyız, yarına düşünürüz. Lütfen rahatsız etmeyin" notu görenleri hem şaşırttı, hem güldürdü. Çiğ köftecinin camına astığı notu samimi ve mizahi bulan vatandaşlar fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.





"EKONOMİK SIKINTI HEM CEBE, HEM DE PSİKOLOJİYE YANSIYOR"

Sosyal medyada da ilgi gören not birçok kişi tarafından paylaşılırken, işletme sahibi Veysel Soyvural, yaşadıklarına mizahi bir şekilde dikkat çekmek istediklerini belirtti. Soyvural, "Bunun bu kadar tutacağını ve patlayacağını hiç tahmin etmemiştik." dedi.





"İYİ HİSSETTİĞİMİZDE AÇACAĞIZ"

Kendilerini iyi hissettikleri günlerde dükkanı açmaya devam edeceklerini söyleyen Soyvural, "Önce mahalledeki komşularımız olsun, daha sonra müşterilerimiz olsun, gelip fotoğraf çekmeye başladı. Bir anda kendimizi sosyal medyada bulduk. Güzel tepkiler aldık. Yorumlarda insanların çoğu hayırlı ve bol bereketli kazançlar diledi. Olumlu tepkilerin yanı sıra olumsuz tepkiler de vardı. Adres isteyip çiğ köfte alalım diyenler dahi oldu. Onlara da adresi atacağız, inşallah gelirler. Sosyal medyada patladı, viral oldu. İnsanlar paylaştı, güldü geçti. Açıkçası bundan sonrası bizim elimizde. Kendimizi iyi hissettiğimiz gün dükkanımızı açacağız. Kötü hissettiğimiz gün de dükkanı kapatacağız." ifadelerini kullandı.