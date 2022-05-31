Pürüzsüz tırnaklardan, en parlak halılara! İşte kabartma tozunun mucizevi 9 etkisi…

Hafif bir aşındırıcı olan bu ürün, aslında koku giderme özelliğinden birçok temizlik yönteminin de püf noktasına kadar farklı işlevleri bulunuyor. Hem birçok şeyi yapabilmesi hem de kolay bulunabilir olması ise en avantajlı yönleri arasında bulunuyor. İşte kabartma tozuyla yapabileceğiniz mucize püf noktaları…
LAVABO TEMİZLİĞİ
Kabartma tozu, hafif bir aşındırıcı olması sayesinde lavabolar üzerinde oldukça etkilidir. Uygulamada ise lavabonun her noktasına kabartma tozu serptikten sonra bir süngerle hafifçe ovalayın. Harika kokan bir ortam için kullanacağınız kabartma tozunun içerisine 20 damla kadar lavanta, limon gibi farklı uçucu yağ damlatarak ovalama işlemini yapabilirsiniz. Ardından sirke ve ılık su ile durulamak lavabonuzda en iyi temizlik sonucuna ulaşmanızı mümkün kılıyor.
MEYVELERİ DOĞAL YOLLA TEMİZLEYİN
Yapılan araştırmalara göre, kabartma tozu, meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarını gidermek için etkili çözüm yöntemlerinden biri. Tek yapılması gereken temiz bir lavaboyu su ile doldurmak ve dört çay kaşığı kabartma tozu içerisinde meyveleri beş dakika bekletmek. Ardından meyveleri durulayın ve kuruması için bekletin. Böylece tüm besinleri kalıntılardan ve kirlerden dakikalar içinde kurtarabilirsiniz.
BUZDOLABINDA KOKUSUNU GİDERME
Kabartma tozu, en yaygın koku gidericilerden biri. Özellikle açık bir kapta kabartma tozunu buzdolabına yerleştirdiğinizde istenmeyen kokuları ortadan kaldıracaktır.
TAKILARI TEMİZLEME
Gümüş takılar, zamanla kararma sorunuyla sıklıkla karşı karşıya kalabilir. Fakat gümüş parlatma işi, aslında oldukça kolay. Alüminyum folyoyla kapladığınız bir kapta kabartma tozu ve sıcak su koyarak karışıma batırabilirsiniz. İyon değişimi süreci sayesinde kararmaya neden olan etken su içerisinde dağılarak gümüşlerinizin parlamasını sağlayacaktır.
HALILARDAKİ LEKELERİ ÇIKARMA
Halıdaki lekeleri bir türlü çıkaramıyorsanız, yapacağınız en iyi şey, üzerine biraz kabartma tozu serpmektir. Üzerine biraz da sirke döktükten sonra ikisi bir arada tepkimeye girerek halıdaki lekeyi yumuşatacak ve kolayca çıkmasını sağlayacaktır.
KOKMAYAN AYAKKABILAR İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM
Kokan ayakkabı sorununu çözmenin en iyi yöntemlerinden biri, kabartma tozu kullanmaktır. Ayakkabıların içerisine doğrudan kabartma tozu serperek bir gün bekleyeceğiniz gibi, çorap, küçük torbalar gibi tutacak ürünlerin içerisine biraz karbonat ekleyerek giymediğiniz zamanlarda ayakkabılarınız içerisinde bekletebilirsiniz. Sandaletleri ise kabartma tozuyla dolu bir torbaya koyabilirsiniz.
TIRNAKLARI PÜRÜZSÜZLEŞTİRİR
Tırnaklarınızdaki sağlıklı bir görünüm elde etmek için 3 ölçü kabartma tozu ve 1 ölçü suyu bir araya getirin ve bir macun kıvamını almasını. Tırnakların üst yüzeyini temizleyerek tırnak lekelerini ortadan kaldırabilecek bu macun, tırnaklarınızda aradığınız pürüzsüzlüğü yakalamanızı sağlayabilir.
DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ
Biraz limon suyu ve sirke ile karıştırdığınız kabartma tozu, sabun lekelerinde su lekelerine kadar duşakabindeki birçok lekeyi çıkarmak için kullanabilirsiniz.
FIRIN TEMİZLİĞİ
Kabartma tozu, sabun ve su karışımı fırınların temizliğinde oldukça etkilidir. Mikrodalga fırınları temizlemek için oldukça etkili olan bu kabartma tozu, diğer mutfak aletlerini de temizlemek için de kullanılabilir.