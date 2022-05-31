Pürüzsüz tırnaklardan, en parlak halılara! İşte kabartma tozunun mucizevi 9 etkisi…

KOKMAYAN AYAKKABILAR İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM

Kokan ayakkabı sorununu çözmenin en iyi yöntemlerinden biri, kabartma tozu kullanmaktır. Ayakkabıların içerisine doğrudan kabartma tozu serperek bir gün bekleyeceğiniz gibi, çorap, küçük torbalar gibi tutacak ürünlerin içerisine biraz karbonat ekleyerek giymediğiniz zamanlarda ayakkabılarınız içerisinde bekletebilirsiniz. Sandaletleri ise kabartma tozuyla dolu bir torbaya koyabilirsiniz.

TIRNAKLARI PÜRÜZSÜZLEŞTİRİR

Tırnaklarınızdaki sağlıklı bir görünüm elde etmek için 3 ölçü kabartma tozu ve 1 ölçü suyu bir araya getirin ve bir macun kıvamını almasını. Tırnakların üst yüzeyini temizleyerek tırnak lekelerini ortadan kaldırabilecek bu macun, tırnaklarınızda aradığınız pürüzsüzlüğü yakalamanızı sağlayabilir.