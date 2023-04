Ramazan Bayramı fıtratımıza dönme vaktidir!

- Hocam, sizin tabirinizle 'ibadet metafiziği' açısından İslam'da bayramların yeri, önemi ve algılanış biçimi nedir? - Müslümanlıkta iki tane senelik bayram, bir de haftalık olmak üzere üç bayram vardır. Bunlar dinden kaynaklanan bayramlardır. Bir de daha geleneksel kutlamalar, bayramlar, bazen de mersiye günleri vardır. Dinde bayram meselesini insanın Allah ile ilişkisi, ebedi bir kurtuluş vakti gibi düşünmek gerekir. Haftalık bayram olan Cuma da böyledir. Orada da zamanın normal akışının dışına çıkarak özel bir ibadet için insan hazırlık yapar, o günün bereketine binaen gün bayram gibi telakki edilir. İnsanlar ziyaretleşir, günlük hayatın dışına çıkarak dinlenir, belirli bir ölçüde eğlenir vs. Bayramlarda tebrikleşme de algıya göre değişir. Gerçekte bir ibadetin sonucunda insanların birbirlerini tebrik etmeleri Allah'ın lütuf ve ihsanına nail olmaya inanmakla ilgilidir. Buna mukabil geleneksel olarak bayramın tebrikleşmesi ise belirsiz bir kutlama gibi ortaya çıkar. Geleneksel olanı reddetmek doğru değil kolay da değil. Fakat geleneksel olan bayramların dini anlamını daha güçlendirmek gerekir. Her şeyden önce ramazan ve kurban bayramlarının birer ibadet olduğunu, o günlerde bayramlaşmanın bir ibadetin parçası gibi telakki edilmesi gerektiğini akılda tutmak gerekiyor.



- İmsak ve iftarın tasavvufi manada derin anlamı nedir hocam? Bizi bayrama hazırlanma sürecinde bu iki 'vakit' nasıl eğitti?

- Oruç temel itibarıyla niyet ve imsaktır. Niyet bütün ibadetlerde bulunur, bu bakımdan oruça mahsus değildir fakat orucu oruç kılan şey imsaktır, İnsan imsak yani kendini geri çekmekle orucu tutar, iftar yani açmakla da orucu bozar. O zaman imsak başlama iftar ise bırakma eylemi olarak orucun başını ve sonunu bize bildirir. Gerçekte ibadetlerin amacı Allah'ı ve onun fiillerini tanımaktır. Biz imsak ederken bir ismiyle Allah'ı tanır, iftar ederken de başka ismiyle onu tanırız. Birincisinde tanıdığımız isim Masik yani Allah'ın her şeyi tutması, kontrol etmesi anlamındaki ismidir. Allah el-Masik yani tutan diye bir isme sahiptir. Neyi tutar? Her şeyi tutar, her şeyi kontrol eder, daraltır, sıkar, küçültür, azaltır vs. Gökleri ayakta tutar, gökler düşmezler, insanı ayakta tutar vs. İmsak bu bakımdan bir tutma eylemi olarak bir anlamda kabza yakındır. Buna mukabil iftar ise imsak ile tutulanın bırakılması ve açılmasıdır. Bunun ibadet esnasındaki karşılığı insanın yemeksiz kalınca bedenin küçülmesi daralması iken iftarla birlikte bedeninde bir açılmanın ortaya çıkmasıdır. Bu sayede insan Tanrı'nın iki ismini kendi bedenindeki değişimlerle idrak eder. Fakat burada daha ince bir konu daha vardır: O da Tanrı'nın bu iki ismi alemi tedbirinin bir tarzıdır. Alem sürekli daralan ve genişleyen bir şey olarak var olur; bir çok şey kaybolur veya dönüşür başkaları onların yerini alır. İmsak ve iftarın ana fikri bunu idrak etmektir. Bizim hayatımız da böyledir, birçok şeyi gelir birçok şey gider. Oruç tutan insanın hayat düsturu bu nedenle değişim üzere bir hayat, başkalaşan bir dünya anlayışıdır. Bu da geçer yahu tam bunu anlatır.