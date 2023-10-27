Reçel Kavanoza Sıcak Mı Konur Soğuk Mu? Reçel Kavanozlara Nasıl Konur?

Çilekten vişneye, kayısıdan incire birçok meyveden yapılan reçel özellikle kahvaltı sofralarında baş köşeye konmaktadır. Taze ekmekle, kreplerle oldukça yakışan reçeller evlerde bazı hususlara dikkat edilerek kolaylıkla yapılabilmektedir. Ev yapımı reçel konusunda dikkat edilmesi gereken ilk hususlardan biri de saklama koşullarıdır. Reçel kavanoza sıcak mı konur soğuk mu ve nasıl konur sorularının yanıtlarını bilmek reçelin uygun şekilde saklanması için oldukça önemlidir.

Reçel Kavanoza Sıcak Mı Konur Soğuk Mu?

Günümüzde hemen her meyveden hatta bazı sebze türlerinden bile oldukça lezzetli reçeller yapılabilmektedir. Her mevsimin meyvesinden gayet leziz reçeller yapılmakta, ortaya enfes tatlar çıkmaktadır. Reçelin türü ne olursa olsun doğru şekilde ve bozulmadan saklanabilmesi için en doğru kap türü cam kavanozlardır. Yapılan reçel kısa sürede tüketilecek ise reçel soğukken, uzun süre saklanacak ise sıcakken kavanozlara konulmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus sıcak konulan reçelin hemen kapağı kapatılması ve kavanoz ters çevrilmelidir, bu şekilde 12-14 saat bekleyen reçeller konserve olup ve uzun süre bozulmadan kalabilmektedir.

Reçel Kavanozlara Nasıl Konur?

Reçelin konulacağı kavanozların temizlenmiş ve tamamen kurumuş olduğundan, ayrıca kavanozun herhangi bir yerinde çatlak, kırık gibi hasarların olmadığından emin olunduktan sonra ister bir huni yardımıyla ister kepçe ya da kaşıkla kavanozlar doldurulur. Reçeller kavanozlara doldurulurken her kavanoza eşit miktarda meyve tanesi ve reçelin şurubundan konulmasına dikkat edilmelidir.