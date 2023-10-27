Revaniye Yoğurt Yerine Süt Konur Mu? Süt İle Revani Olur Mu, Yoğurtsuz Yapılır Mı?

İrmik ve un gibi temel malzemelerle hazırlanan şerbetli tatlı çeşitlerinden biri olan revani Türk mutfağında önemli bir yer tutar. Bu tarif hazırlanırken tatlının keki ve şerbeti ayrı olarak yapılır. Revaninin kekinin hazırlanmasında yoğurt mu süt mü kullanıldığı ise pek çok kişi tarafından sorgulanır. Bu nedenle ilgili tatlının orijinal tarifi dikkate alınarak revaniye yoğurt yerine süt konur mu, süt ile revani olur mu gibi sorulara yanıt aktarılmalıdır.

Revaniye Yoğurt Yerine Süt Konur Mu?

Türk mutfağının popüler tatlı tariflerinden biri olan revaninin hangi malzemelerle hazırlandığı pek çok kişi için merak konusudur. Nitekim günümüzde bu tarifin haşhaş gibi ek malzemelerle birleştirilerek yorumlandığı da görülür. Ancak revaninin orijinal tarifinde yumurta, toz şeker, un, irmik, yoğurt, ayçiçeği yağı, vanilin ve kabartma tozu gibi malzemelere rastlanır. Buna ek olarak revaninin şerbeti hazırlanırken de su, toz şeker ve limon suyu gibi ana malzemeler kullanılır.

Revaninin orijinal tarifinden yola çıkıldığında bu tatlının kekinin hazırlanmasında yoğurt kullanıldığı söylenebilir. Buna rağmen "Süt ile revani olur mu?" diyenlere alternatif yanıtların sunulması mümkündür. Çünkü bu tatlıyı hazırlarken evde veya mevcut ortamda yoğurt olmadığını fark eden kişiler süt ile revani yapabilir. Bununla birlikte revani tatlısını hazırlarken daha hafif bir lezzet elde etmek isteyenlerin tercihe bağlı olarak süt kullandıklarını görmek de mümkündür.

Revani Yoğurtsuz Yapılır Mı, Ne Kadar Süt Konur?

Revaniyi orijinal tarifinde olduğu gibi yoğurtla değil süt ile pişirmek isteyen kişiler bu malzemenin hangi ölçüde kullanılması gerektiğini araştırır. Bu bağlamda revaniye yoğurt ile aynı miktarda süt konulup konulmadığı merak edilir. Dolayısıyla revaniyi sütle hazırlayacak olan kişilerin yoğurt içeren tariflerle aynı ölçüleri uygulamalarının mümkün olduğu belirtilmelidir. Revaninin 8 dilimlik olan tarifinde 1 bardak yoğurt kullanılırken bu tarife aynı şekilde 1 bardak süt de eklenebilir. Yani revaniye yoğurt yerine süt konulacağı zaman aynı ölçülere uyulmasında herhangi bir sorun yoktur.