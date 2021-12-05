Rüyanızın kontrolü elinizde: Lücid rüya nedir, nasıl uygulanır?

Bilinçli olarak rüyayı kontrol etmenin endişe, uykusuzluk veya stres gibi bazı psikolojik rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülüyor. İşte lucid rüya ile ilgili bilinmeyen gerçekler.

PSİKOZ VE LUCID RÜYA

Lucid rüya görme ve psikoz arasında beyin aktivitesi açısından benzerlikler olduğu tespit edildi. Yani bir rüya gördüğünüzde temelde psikoz geçiren biri gibi hissedebilirsiniz. Bu nedenle bilim insanları rüyayı kontrol etmenin terapötik etkileri olabileceğini düşünüyor.

TEDAVİ İÇİN BİR YÖNTEM

Bilim insanları, sık sık kabus görmekten muzdarip olan ve bu nedenle uyku bozukluğu yaşayan insanların, lucid rüya sayesinde bilinçli olarak uyanabileceğini, böylece bu süreçten kurtulabileceğini belirtiyor. Rüyaları kontrol etme eylemi sayesinde rüya sırasında yaşadığınız endişe ve korkuları ortadan kaldırabilir, böylece fiziksel beden de lucid rüyanın eylemlerinden etkilenerek stres ve kaygıyı tedavi etmeye yardımcı olan olumlu duyguları alabilir.

LUCID RÜYA GÖRME TEKNİKLERİ

İster bir adada tatil yaparken ister uçan bir atın sırtında kendinizi görebilmenizi sağlayan lucid rüyalar sayesinde hayallerinizin patronu olabilirsiniz. Rüyalarınızı kontrol altında tutmak, daha mutlu hissetmenize yardımcı olabilir ve stresi ortadan kaldırabilir. Lucid rüya görebilmenin sırrı ise uyanıkken gün içerisinde bu sahneleri zihninizde prova yapmak geçiyor. Rüyanızda bir sorunu çözmek için uyumadan önce o soruna odaklanmanız gerekir.

Ayrıca bir rüya günlüğü tutmak da oldukça faydalı bir egzersiz. Uyanır uyanmaz not aldığınız rüyalar arasında bir süre sonra benzer imgeler yakalamaya başlayacaksınız.

Uykudan önce "rüya gördüğümün farkında olacağım" diyerek kendinize telkinde bulunmak, bilincinizi ve bilinçaltınızı kontrol etmenizde faydalı bir tekniktir.

Tüm bu teknikleri deneyerek rüyalarınızı kontrol edebilir, lucid rüya deneyimi ile bilinçaltınızda oluşmuş travmaları, endişeleri ve korkuları ortadan kaldırabilirsiniz.