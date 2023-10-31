Kol saati, sadece zamanı kontrol etmekten öte stil tamamlayıcı bir aksesuardır. Bu yüzden hangi kola takılması gerektiği konusunda farklı görüşler mevcuttur. Kol saatinin ilk üretildiği dönemlerde, cep saati ve köstekli kol saatleri çok sıklıkla kullanılırdı. Ancak kullanımın zor olması saatin kollara taşınmasına neden oldu. Bu noktada stil sahipleri "Saat hangi kola takılır, kadınlar ve erkekler saati hangi kola takar?" sorularına yanıt arıyor.

Saat Hangi Kola Takılır?

Erkek kol saati ve kadın kol saati modellerinde saatin hangi kola takılması gerektiği konusundan fikir ayrılıkları yaşanmaktadır. Kol saati anlamda baskın el hangisi ise kol saatini o kola takmak kullanım konforu bakımından gereklidir.

Yazı yazarken, temizlik yaparken veya kolumuzu kullanmamızı gerektirecek herhangi başka bir işte saatimizin sağ kolumuzda olması, saatin zarar görmesine ve çabuk eskimesine neden olabilir. Çok sevdiğimiz saatimizin eskiyip, hasar görmesini ve yıpranmasını engellemek için onu dış etken ve darbelerden olabildiğince korumamız gerekir. Hele bir de, günlük hayatta kullandığımız saatimiz kaliteli bir saatse, iki katı özen gösteririz. İşte bu sebeple, sağ kolunu daha çok kullananlar saatlerini sola, sol kolunu daha çok kullananlar ise saatlerini sağ kollarına takarlar. Bu, çok küçükken öğrendiğimiz ve motor öğrenimimize yerleşmiş bir kural gibidir.

Kadınlar Saati Hangi Kola Takar?

Kadın kol saati modelleri, günümüzde modanın sürekli değişmesiyle birlikte çok çeşitli seçeneklere sahip olmuştur. Tasarımcılar ve moda evleri, kadın modasına uyumlu birçok farklı kadın kol saati modeli üretmektedir. Gümüş, altın veya rose renklerde metalik tasarımlar, hasır, zincir ve deri gibi malzemeler, taş ve parıltı gibi feminen detaylar kol saatlerimizde sıklıkla yer edinmeye başlamıştır.

Saatlerimize taktığımız charm olarak adlandırılan, küçük sallantılı taş detayları da ayrıca bir trendin başlangıcı olmuştur. Görünümüne ve detaylara her zaman önem veren kadınlar için, kol saatlerini bu detaylarla birleştirmek ve günlük yaşamda kullanmak kaçınılmaz bir moda akımıdır. Klasik veya avangarde bilezik ve ip detaylarıyla birlikte takılan kol saatleri ve charmlar, kol saatlerine hem modern bir hava verirken hem de saat takmayı eğlenceli kılar.

Aslında bu detaylarla birlikte takılan kol saati modelleri, her iki kola da takılabilir. Kol saati ilk kez kullanılmaya başlandığında, daha çok kadınlar arasında yaygınlaştığından bahsetmiştik. O dönem kadınlar, saatlerini sağ kollarına da takabiliyorlardı. Ancak kol saatinin giderek popülerleşmesi ve sol kola takmanın trend olmasıyla birlikte, kadınlar da saatlerini sol bileklerine takmaya başladılar. Günümüzde bu akım hala devam etmektedir. Yani kol saatini ne kadar fazla detayla birleştirirseniz birleştirin, genel kural sol kola takmanız gerektiğidir.

Erkekler Saati Hangi Kola Takar?

Erkekler kol saatini kadınlara oranla daha fazla tercih etmektedirler. İş ve günlük yaşantıları içerisinde en çok tercih edilen aksesuarlar arasında yer alan erkek kol saati modelleri olmazsa olmaz bir gereksinimdir.

Geçmişten gelen alışkanlığın devamı olarak erkekler kol saatini sol koluna takmaktadır. Günlük ve iş yaşantıları içerisinde sürekli olarak sağ el ile iş yapıldığı düşünüldüğü zaman saatin sağ kola takılması işlevsel olmayacaktır. Ancak saatini sağ koluna takan erkekleri de görmek mümkündür.

Eğer kişi solak ise saatini sağ koluna takmayı tercih edebilir. Genel olarak hangi elin daha az kullanılıyor ise saatin de iş yapmaya engel olmayacak şekilde diğer kola takılması tavsiye edilmektedir.

Geçmişten gelen alışkanlık ve gelenekle, erkek kol saati de her zaman sol kola takılır. Aksesuarlarına kadınlar kadar özen göstermeyen erkekler, çok sevdikleri imajları olan kol saatlerine zarar gelmesini elbette istemezler. Ayrıca, spor ve iş hayatlarında gösterdikleri fiziksel aktivite, saatin sağ kola takılması için hiç elverişli değildir.

Ancak sol kolunu daha çok kullananların, saatlerini sağ kollarına takması önerilir. Kol saatlerinin bu şekilde kullanımıyla, spor yapmak gibi ağır bedensel aktivitelerde bile saatimiz korunmuş olur ve zarar görmez.