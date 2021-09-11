Saatlerce hiçbir acı hissetmeden topuklu giymek için bakın ne yapıyorlar

Austin, Texas'ta bir kuaför olan @ChristyClips kullanıcısı, takipçilerine acısız topuklu ayakkabı giymenin "dahiyane" veya "delice" bir hilesini ortaya çıkardı.'6 saatten fazla topuklu ayakkabı giymemin sırrı' başlıklı videoda yaratıcı, sinirlerin beyne ağrı sinyalleri göndermesini engelleyerek çalışan topikal bir anestetik olan lidokain içeren bir spreyi ayağına sıkıyor.

'Acıyı uyuşturduğunu' söyleyen Christy, kesinlikle birçok kişinin bu hileyle ilgilenmesini sağladı ve videosunda 460.000'den fazla beğeni topladı. İzleyiciler bu fikir karşısında hayrete düştüler ve topuklu ayakkabı giyerken acıya dayanabilme düşüncesi çekici geldi. Fakat bu gerçekten iyi bir fikir mi?







BİRÇOK KULLANICI ZARARLARINA KARŞI UYARDI

Diğer kullanıcılar, bu yöntemi o kadar da benimsemedi ve ayaklarınızı ağrıya karşı uyuşturmanın hasara neden olabileceğin konusunda endişelerini dile getirdi. 'Temelde hasara neden olduğunuz uyarı işaretlerini uyuşturuyorsunuz. Bunu düzenli olarak yapmazdım" gibi sözlerle birçok kullanıcı zararlarına karşı diğer insanları uyardı.

Özellikle bölgesel olarak uyuşturulan ayakların aslında vücudumuzu uyarmak üzere tasarlanmış bir sistemi engellediği düşünülürse aslında sadece uzun vadede değil, tehlikelere karşı savunmasız kaldığınız anlarda da birçok sorun ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte, yanlış kullanım, aşırı kullanım veya aşırı doz, bir dizi ciddi sağlık sorununa ve hatta ölüme neden olabilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler:



