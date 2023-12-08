Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor

Saat sektörünün öncüsü Saat&Saat, saat tamirciliği mesleğini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla eşsiz bir projeye imza attı. İşkur destekli profesyonel eğitim programını hayata geçiren Saat&Saat, geçmişi yüzyıllara dayanan bu incelikli ve hassas zanaatın yaşatılması için saat ustalarını yetiştiriyor ve bu önemli zanaatın toplumsal farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

İncelik, ahenk ve kusursuzluk ilkelerinin bir araya geldiği saat tamirciliği mesleğinde, Saat&Saat kadın saat ustalarını desteklemeyi hedefleyen bir proje başlattı. Bu proje, kadınların yeteneklerini geliştirmelerine ve saat tamirciliği sektöründe etkin bir şekilde var olmalarına olanak sağlıyor. Saat&Saat, sadece bir aksesuar olmaktan öteye geçen, nesilden nesile geçen saat hikayelerini yeniden yazan ustalarıyla sektörde öncü konumda bulunuyor. Saat&Saat, yok olmakta olan bir mesleği yapay zeka tabanlı sistemler aracılığıyla işi daha da profesyonel boyuta taşıyor ve sektörün bir parçası olarak kabul görmesini sağlıyor. Saat&Saat, saat tamirciliğinin kadınların detaylı bakış açısı ve titizliği ile mükemmel bir uyum içinde olduklarına inanıyor ve bu projeye başvuruda bulunmak isteyen adaylardan sadece lise mezunu olmalarını bekliyor.

Saat&Saat, kariyer portalları, İşkur ve İstanbul Belediyesi İstihdam Ofisleri üzerinden toplam 60 başvuru aldı. #İncelikliİş söylemiyle dikkat çeken bu proje, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek yok olmakta olan bir mesleği gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Projeye yapılan başvurular şu ana kadar istihdama katkı sağlamış olup, başvurular halen devam etmektedir.

Başvuruyu buradan yapabilirsiniz; https://www.kariyer.net/is-ilani/saat-ve-saat-san-ve-tic-a-s-kadin-saat-tamir-ustasi-3686942?utm_source=other&utm_medium=share&utm_campaign=ats

Saat&Saat teknik servisinin çalışma ortamını merak ediyorsanız, videoyu izleyebilirsiniz

Saat&Saat Hakkında:

1971 yılında temelleri atılan Saat&Saat, markalaşma sürecine 1994 yılında başlayarak dünya çapında tanınmış markaların Türkiye'deki dağıtım haklarını alarak müşteri memnuniyetini odak noktası olarak benimsemiş ve kaliteden ödün vermeden profesyonel bir yönetim anlayışıyla büyümesini sürdürmüştür. Perakende sektörüne 2006 yılında adım atan Saat&Saat, 2016 yılında Welder markasının tüm haklarını satın alarak, aynı yıl içerisinde Wesse markasını portföyüne dahil etmiştir. 2017 yılında Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını gerçekleştiren Saat&Saat, 2020 yılında Jacques Philippe markasını bünyesine katmış ve U.S. Polo Assn. markasının 34 ülkede üretim ve satış haklarını elde ederek global arenaya adım atmıştır. 2021 yılında MilanoXChange markasının haklarını da bünyesine katan Saat&Saat, Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Philipp Plein, Gc, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Fossil, Furla, Ted Baker, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30'dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmektedir. Saat&Saat, 165 mağazası ve 600 bayisiyle birlikte dünyaca ünlü saatleri www.saatvesaat.com.tr üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunmaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin genelinde tek yetkili teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, sektörde bir öncü olarak tüm mağazalarda her marka saat için kapsamlı teknik servis desteği sağlamaktadır.