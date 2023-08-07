Sadece 650 gram doğmuştu! Yaşam mücadelesini kazandı: 4 ay sonra anne kucağında...

BAKANLIKTAN ÖZEL İZİNLE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Yenidoğanlarda kök hücre tedavisinin henüz deneysel aşamada olduğunu ve bu nedenle Sağlık Bakanlığı'ndan özel izinle uygulanabildiğini anlatan Prof. Dr. Ovalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mezenkimel kök hücre dediğimiz, hazır kök hücreleri alarak uyguladık. Bebeğin kendi kök hücreleri de uygulanabilir ama onun için zaman gerekiyordu. O hücrelerin izole edilmesi vs. uzun sürebiliyor. Hazır mezenkimal kök hücre, küçük bir flakon şeklinde, enjeksiyonla damardan ya da solunum yolundan verilebiliyor. Kök hücreler vücudun gelişmesine ve onarılmasına katkıda bulunan hücreler. Her türlü onarımı yapabiliyor. Oldukça yeni bir tedavi yenidoğanlarda. Henüz daha deneysel aşamada. O nedenle Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir izin alarak uyguluyoruz."

AKCİĞER, KALP, GÖZ, PEK ÇOK SORUNLA MÜCADELE ETTİ

Prematüre bebeklerde ilk 1 aydan sonra görülen en önemli problemlerden birisinin gözlerde meydana gelebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ovalı, prematüre retinopatisi yani ROP olarak bilinen bu hastalığın körlüğe neden olabildiğini kaydetti. Zehra'da da bu sürede ROP geliştiğini, fark eder etmez hemen tedavi uyguladıklarını vurguladı. Prof. Dr. Ovalı, "İlk 1 ayda Zehra'da ROP tespit ettik ve körlüğü engellemeye yönelik olarak tedavisi için göz içi enjeksiyonlar uyguladık. Kalp problemleri de çok sık karşımıza çıkabiliyor. Normalde doğumdan önce kalpte açık olan bir damarın doğumdan sonra dolaşımın yenilenmesi ile birlikte kapanması gerekiyor. Ama bu bebekler erken doğdukları için damar kapanmıyor. Bu da bebekte kalp yetmezliğine yol açabiliyor. Zehra'ya bu damarı kapatabilmek için özel bir ilaç tedavisi de uyguladık. Aksi takdirde bir de kalp ameliyatı geçirmesi gerekecekti" dedi.