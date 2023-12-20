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Sadece bir dakikada kettle'daki kireci söküp atıyor! İşte kettle'ların içini tamamen temizleyen yöntem...

Günlük hayatta sıkça kullanılan kettle'larda zaman içinde kireç oluşablir ve durum hepimizin başına gelebilir. Ancak endişelenmeye gerek yok; kettle'daki kireci temizlemenin basit ve etkili yöntemleri mevcut. Üstelik sadece dakikalar içinde kettle'ın içini ilk günkü haline çevireceğiz. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:29
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SADECE BİR DAKİKADA KETTLE’DAKİ KİRECİ SÖKÜP ATIYOR!

Kettle'daki kireci temizlemek için birkaç hızlı ve etkili yöntem bulunmakta. Ancak bu yöntemlerden herhangi birini kullanırken, kettle'ın içerisindeki temizleyici maddelerin zarar vermemesi için talimatlara dikkat edin. Ayrıca, temizleme işlemi tamamlandıktan sonra kettle'ı iyi bir şekilde durulamayı unutmayın.

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Kettle'ınıza eşit oranlarda su ve beyaz sirke ekleyin.
Karışımı kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra kettle'ı kapatın ve bu karışımı bir süre bekletin.
Ardından suyu boşaltın ve kettle'ı iyice durulayın.

LİMON SUYU VE TUZ

Kettle'ınıza birkaç dilim limon ekleyin ve üzerine bir çorba kaşığı tuz serpin.
Su ekleyerek kettle'ı doldurun ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra bir süre bekletin, ardından suyu boşaltın ve kettle'ı durulayın.



KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI

Bir çorba kaşığı karbonatı biraz su ile karıştırın.
Bu karışımı kettle'a ekleyin.
Ardından bir su bardağı beyaz sirkeyi ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra bir süre bekleyin, suyu boşaltın ve kettle'ı durulayın.

LİMON ASİDİ

Bir miktar limon asidi alın ve kettle'ın içine ekleyin.
Su ekleyerek kettle'ı doldurun ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra bir süre bekletin, ardından suyu boşaltın ve kettle'ı durulayın.

ASPİRİN TABLET KULLANIMI

Birkaç aspirin tableti ezin ve kettle'ın içine ekleyin.
Su ekleyerek kaynatın.
Kaynadıktan sonra bir süre bekletin, suyu boşaltın ve kettle'ı durulayın.

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