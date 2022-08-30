Sadece bir dakikada ocak gözleriniz pırıl pırıl olacak! Yapmanız gereken tek şey...

Mutfak evin temiz olmasını sağlayan en önemli yerlerden biridir. Yemek yaptıktan sonra kirlenen ocakları temizlemek epey zorlu olabilir. Bu yemekleri ocaktan kurumadan çıkartmak için anında silinmesi gerekiyor. Peki bu zorlu lekeler ocaktan nasıl çıkar? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Ocakta ortaya çıkan lekeler bir süre sonra canınızı sıkmaya başlar. Ocağın pırıl pırıl olması için birçok yöntemler deneriz. Özellikle günün çoğunu mutfakta yemek yaparak geçirdiğimiz için, en kirlenen yerlerden biri oluyor. Öyleyse gelin birlikte ocak temizliğinin aşamalarına bir bakalım.

HER YEMEKTEN SONRA TEMİZLEYİN Mutfağınızın temiz görünmesini istiyorsanız ilk olarak ocaktan başlayın. Yemek pişirirken ocaklar yağ içinde ve yemek kalıntılarıyla kalıp kuruyor. Ardından sonraya bıraktığınızda çıkarması daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı yemeklerinizi pişirdikten sonra mutlaka ocaklarınızı temizleyin. Böylece işinizi kolaylaşacak.