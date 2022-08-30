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Sadece bir dakikada ocak gözleriniz pırıl pırıl olacak! Yapmanız gereken tek şey...

Mutfak evin temiz olmasını sağlayan en önemli yerlerden biridir. Yemek yaptıktan sonra kirlenen ocakları temizlemek epey zorlu olabilir. Bu yemekleri ocaktan kurumadan çıkartmak için anında silinmesi gerekiyor. Peki bu zorlu lekeler ocaktan nasıl çıkar? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:32
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Sadece bir dakikada ocak gözleriniz pırıl pırıl olacak! Yapmanız gereken tek şey...

Ocakta ortaya çıkan lekeler bir süre sonra canınızı sıkmaya başlar. Ocağın pırıl pırıl olması için birçok yöntemler deneriz. Özellikle günün çoğunu mutfakta yemek yaparak geçirdiğimiz için, en kirlenen yerlerden biri oluyor. Öyleyse gelin birlikte ocak temizliğinin aşamalarına bir bakalım.

HER YEMEKTEN SONRA TEMİZLEYİN

Mutfağınızın temiz görünmesini istiyorsanız ilk olarak ocaktan başlayın. Yemek pişirirken ocaklar yağ içinde ve yemek kalıntılarıyla kalıp kuruyor. Ardından sonraya bıraktığınızda çıkarması daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı yemeklerinizi pişirdikten sonra mutlaka ocaklarınızı temizleyin. Böylece işinizi kolaylaşacak.

SADECE SABUN VE SU KULLANIN

Temizlik için çeşitli kimyasallar kullansakta en iyi temizleyici saf sabun ve su. Lekelere karşı mücadelede çok etkili. Özellikle yağlara karşı büyük bir savaşçı. Aynı zamanda en eski yöntemlerden biri. Mikrofiber bir bezi ılık suyla yumuşatın ardından sabunla birleştirin. Böylece ocağınız ışıl ışıl olacak, kolaylıkla temizleyebileceksiniz.

OCAK GÖZLERİ ÇIKIYORSA ONLARI ÇIKARARAK TEMİZLEYİN

Ocağınızı, ocak gözlerini çıkararak temizlemeniz ocağınızın bozulmasını engelleyecektir. Aynı zamanda içinde sabun, deterjan kalmasını önleyecektir. Özellikle yemek yaparken lekelerin en çok biriktiği yerdir.

TEMİZLİK SONRASI OCAĞI İYİCE DURULAYIN

Temizlik bitiminden sonra ocağınızı kalıntı bırakmadan durulamanız önemli. Islak ve temiz bir mikrofiber bezle ocağınızın yüzeyini durulayın. Bulaşık makinesine atmadığınız sökülebilen parçaları da elde yıkayabilirsiniz. Eğer iyi bir şekilde durulamazsanız ocağınız sorunlara yol açacaktır.

ESKİ BİR DİŞ FIRÇASI KULLANMAK İŞİNİZE YARAYACAK

Brülör, alevleri yayan bir çanak çömlek kapağına sahiptir. Kapakların altında, gaz borusunun üstünde brülör kafası bulunur. Brülör kafalarını, genel olarak görülmeyecek şekilde yukarı kaldırın. Bu, sonradan oluşabilecek riskli durumları önler. Brülör başlıklarını ve brülörleri 30 dakika boyunca bir kase içine ılık su içinde serpin.

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