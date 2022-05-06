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Sadece bunu yaparak birçok hastalıktan kurtulabilirsiniz!

Uzmanlar bir çok hastalıktan kurtulmak için dikkat edilmesi gereken temel alışkanlıkların başında el yıkamasının geldiğini belirtiyor. Basit, sosyal ve hijyenik el yıkama olarak üçe ayırdıkları yöntemlerin nerede ve ne zaman kullanılması gerektiğine dair detaylı bilgiler verirken bu sayede pek çok hastalığın önlenebileceğini söylüyorlar.

İHA
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Giriş Tarihi: 06.05.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 15:18
Sadece bunu yaparak birçok hastalıktan kurtulabilirsiniz!

Dünya El Hijyeni Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Mustafa Ekici, "El yıkamayı biz basit el yıkama, sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama olarak üçe ayırıyoruz. Toplumu ilgilendiren en önemli konulardan birisi sosyal ve basit el yıkamadır. Bu el yıkama metodu yemeklerden önce, lavaboya gittikten sonra, dışarıdan geldikten sonra veya elimizi yabancı bir cisme temas ettikten sonra yapmış olduğumuz el yıkama metodudur. Bu bizler için çok önemlidir. Çünkü hastalıkların geçiş kaynaklarından birisi sindirim yoludur ve mikrobun bulaşıcı kaynağı ellerimizdir. Elimizin yüzümüzde herhangi bir noktayla temas etmesi halinde bulaşıcı hastalıklara kapı aralamış oluruz" şeklinde konuştu.



"El yıkamak hayat kurtarır"
Ellerimizi yıkayarak hastalıkların yüzde 20-40'nı önlemiş olabileceğimizi belirten Uzm. Dr. Ekici, "bu nedenle basit el yıkamayı veya sosyal el yıkamayı mutlaka yapmamız gerektiğini işaret etti. Ellerin gerektiğinde ve uygun biçimde yıkanmadığında, grip, nezle bulaşıcı hastalıklara, verem, zatürre gibi solunum sistemine yerleşen bakteri kaynaklı hastalıklara, göz ve dış kulak iltihabı ile çeşitli cilt sorunlarına yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Ekici, "Sağlığımızı korumak için ellerimizi yıkamalıyız. El yıkamak hayat kurtarır, hastalıktan kurtarır" diye konuştu.

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