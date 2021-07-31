Sadece çamaşırlar için mi kullanıyorsunuz? İşte çamaşır deterjanının mükemmel temizlediği 7 şey

Bulunduğunuz ortamda her nokta için ayrı bir temizlik ürünü kullanarak en iyi hijyene sağladığımızı düşünsek de aslında bir ürünü birkaç farklı yöntemle kullanabiliriz. Bu sayede hem kullanımdan tasarruf edebilir hem de tek bir ürünle geniş bir alanda temizlik yapabilirsiniz. İşte çamaşır deterjanının kullanıldığı 7 farklı alan…

TIKANMIŞ LAVABOLAR







Gideriniz tıkandı mı? Tesisatçı çağırmadan önce bunu deneyin: Lavaboya yaklaşık 60 mililitre çamaşır deterjanı dökün ve ardından (yavaşça) gidere bir litre kaynar su dökün. Sıcak su ve sıvı deterjan, tıkanıklığı gidermek için birlikte çalışır. Bu sayede sizleri de sorunlu bir tıkanmış lavabo derdinden kurtarır.

GENİŞ YÜZEYLERDE EN İYİ TEMİZLEYİCİ ALTERNATİFİ

Çok amaçlı temizleyici yapmak için çamaşır deterjanı kullanmak da gayet kullanışlıdır. Bunun için 80 mililitre çamaşır suyu, 4,5 litre su ve bir çay kaşığı çamaşır deterjanını karıştırın. Duvarlarda, banyoda ve evdeki hemen hemen her yüzeyde şaşırtıcı derecede iyi çalışır.

LEKE ÇIKARICI

Bunu düşündüğünüzde, giysilerinizi temizlemeye yardımcı olan aynı leke önleyici özelliklerin döşeme ve halı üzerinde de işe yaradığını da fark etmeniz oldukça kolay. Bir lekeye toz deterjan sürün ve deterjanı lekeye işlemek için ıslak bir bezle hafifçe ovalayın. Beş dakika bekleyin, ardından fazla tozu silin ve leke gidene kadar tekrarlayın.

ARABA YIKAMAK







Çamaşır deterjanı arabanın dışını temizlemek için idealdir. Kirleri kolaylıkla çıkarır. Deterjan arabadaki kirlerin yumuşamasını sağlar. Su kovası başına sadece bir çorba kaşığı çamaşır deterjanı yeterli olacaktır. Çok yoğun deterjan kullanımı, arabanızın boyasına zarar verebilir. Bu nedenle doğru oranda kullanım oldukça önemlidir. Elbette arabanın içi için de yukarıda anlatıldığı gibi çamaşır deterjanı kullanabilirsiniz.

YER TEMİZLİĞİ

Çamaşır deterjanındaki temizleme enzimleri, zemindeki kiri çıkarmak için harikadır. Paspas kovanızı sıcak su ve bir çay kaşığı çamaşır deterjanı ile doldurun. Sadece biraz deterjan, geniş bir alanı temizlemek için yeterli olacaktır. Temizlerken paspasınızı olabildiğince sıktığınızdan emin olun. Paspasınız çok ıslaksa, yerde çizgiler bırakırsınız.

FIRIN TEMİZLİĞİ







Fırınınızda yağlı ızgara ve tepsiler mi var? Çözüm; çamaşır deterjanı! Yağlı rafları bir küvete veya büyük bir küvete yerleştirin ve raflar suya dalıncaya kadar küveti sıcak suyla doldurun. 180 mililitre çamaşır deterjanı ekleyin ve bir gece bekletin. Ardından, bir sünger veya yumuşak bir fırça ile yağı ve kiri ovalayın…Artık fırın raflarınız yeniden pırıl pırıl parlayacak.

İNATÇI LEKELERE ÖN İŞLEM

Çim ve kan gibi inatçı lekeler çamaşır deterjanı ile ön işlemden geçirilebilir.Sıvı deterjanı doğrudan lekenin üzerine dökün. Kumaşı nazikçe ovalayın veya deterjanı dairesel hareketlerle giysinin liflerine sürmek için yumuşak saçlı bir diş fırçası kullanın. Ardından giysiyi her zamanki gibi yıkayın ve lekeler yok olsun.