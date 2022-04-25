Sahte güneş gözlükleri tehlikesine dikkat! Ayırt etmenin yolu...

Yaz aylarının gelmesiyle taleplerin arttığı güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açabildiği uzman tarafından öngörülüyor. İnternet sitelerinde satılan gözlüklerin orijinal olmadığını söyleyen uzman optisyen Bayram Altındağ, bilinmedik yerlerden alışveriş yapmanın göz sağlığını tehlikeye atmasına neden olabileceğini söyledi.

Yaz aylarının geldiğini, güneşi gören herkesin kendini dışarı attığını ifade eden Altındağ, "Güneşten gelen ultraviyole ışınlarından da gözlerimizi korumamız gerekiyor ve bunun içinde kaliteli gözlük almamız gerekiyor. Göz doktorlarının işporta ve internetten güneş gözlüğü almayın demelerine rağmen insanlarımız ısrarla internetten alıyor. Uyarılarımızda hepsinin ortak cevabı göze takmadıklarını kafada aksesuar olarak kullandıklarını söylüyorlar. İnternet sitelerinde satılan gözlüklerin çoğunda ultraviyole özelliği yoktur, boyama cam gibi bir şey" dedi.