Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Bu test için tek ihtiyacınız olan şey su!

İltihapları söken, karaciğeri temizleyen ve kemik sağlığı için etkili olan zeytinyağının bu faydalarını görmek için mutlaka gerçeğini tüketmeniz gerekiyor.
SU TESTİ
Gerçek zeytinyağı suya karışmaz. Bu nedenle bir bardağın yarısına kadar ılık su doldurun ve üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatın. Bu sırada zeytinyağından baloncuklar çıkıyor ve suyun yüzeyinde kalıyorsa zeytinyağı gerçektir.
Sahte zeytinyağı ise suya döküldüğünde baloncuk çıkarmayacak ve kısa zamanda su ile karışacaktır.
KOKU TESTİ
Zeytinyağını kokladığınız zaman baskın bir şekilde zeytin kokusu alırsanız bu gerçek olduğunun bir kanıtıdır. Bu koku meyvemsi, tatlı ve doğal bir kokudur.
Sahte zeytinyağı ise daha yapay ve boyaya benzer bir kokuya sahiptir. Bu koku, zeytinyağının da oksitlendiğini gösterir ve kesinlikle tüketilmemelidir.
TAT TESTİ
Aslında bir zeytinyağının sahte olup olmadığını anlamak için tadına bakmanız da yeterlidir. Bir çay kaşığı kadar zeytinyağını yuttuğunuzda genzinizde yanma hissediyorsanız gerçektir. Ayrıca bu yanma hissiyatı mideye kadar inmemeli. Eğer bu maddelerle karşılaşıyorsanız zeytinyağınız gerçektir.
IŞIK TESTİ
Zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamanın bir yolu da lamba testidir. Bir fitili zeytinyağına batırıp iyice yağı emmesini bekleyin. Arından bir kabın içerisine koyarak fitili yakın. Eğer bir süre yanmaya devam ediyorsa gerçektir. Ayrıca fitil yandığında duman çıkıyorsa sahte olduğunu anlayabilirsiniz.
DONDURUCU TESTİ
Gerçek bir zeytinyağı, 0 ila -6 derece arasında donar. Bu nedenle bir bardak zeytinyağını dondurucunuza koyup 1 saat bekleyin. Ardından zeytinyağını çıkardığınızda tamamen donmuş ise gerçek olduğundan emin olabilirsiniz. Ancak bir kısmı donmuş ve bir kısmı sıvı haldeyse bu içerisine katılan maddelerden kaynaklanır ki bu da sahte olduğu anlamına gelir.