Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Bu test için tek ihtiyacınız olan şey su!

İltihapları söken, karaciğeri temizleyen ve kemik sağlığı için etkili olan zeytinyağının bu faydalarını görmek için mutlaka gerçeğini tüketmeniz gerekiyor.

SU TESTİ

Gerçek zeytinyağı suya karışmaz. Bu nedenle bir bardağın yarısına kadar ılık su doldurun ve üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatın. Bu sırada zeytinyağından baloncuklar çıkıyor ve suyun yüzeyinde kalıyorsa zeytinyağı gerçektir.

Sahte zeytinyağı ise suya döküldüğünde baloncuk çıkarmayacak ve kısa zamanda su ile karışacaktır.