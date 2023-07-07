Sakın bu hatayı yapmayın! Bu saç kesimi sizi olduğunuzdan onlarca yaş fazla gösteriyor

Saç uzmanı Alice Dawkins, zarif bir şekilde yaşlanmak istiyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken ilk şeylerden biri cildinize, vücudunuza ve saçınıza ne kadar iyi baktığınızın oldukça önemli olduğunu vurguladı. Genç bir görünüm elde etmek istiyorsanız kaçınmanız gereken bazı saç modelleri olduğunu söyleyen Alice Dawkins, yaşlı kadınları uzun saçlar konusunda yeniden düşünmelerine dair uyarıda bulundu. Çünkü bu kesim onları gerçekte olduğundan daha yaşlı görünme riskine sokuyor.





Fakat Dawkins, bu noktada tamamen kısa saç kullanmaya geçme zorunluluğunun olmadığını da belirtiyor. Hacmi artırmak için biraz kat eklemeyi öneren Dawkins, çoğu kişinin güzel saçların "gençlikle" ilişkilendirmesi sebebiyle sık sık kestirmekten kaçındığına vurgu yaptı.

Saçları sık sık kestirmekten kaçınma konusunda aslında bu durumun kişileri "daha yaşlı" görünmesine neden olabileceğini belirtti. Saçların cansız ve zarar görmüş halde uzamasının sorunlu bir durum olduğunu sözlerine ekledi.





"Bunun yerine, hacmi artıran ve belirginlik katan katlar ekleyerek saçları geliştirin, saçınızın sağlıklı görünmesini sağlayın ve daha genç görünün" önerisinde bulunan Dawkins, küt ve aynı boyda kesilmiş saçların yüzün daha uzun görünmesine neden olarak yaşlı bir görünüme katkıda bulunurken kat verilmiş saçların yüzleri çerçeveleyerek daha genç bir görünüm sağlayacağını belirtti

Katlar ayrıca sadece daha ince saç telleri olanlar için yaşlanma karşıtı değil, aynı zamanda kalın telli saçlı olan kişiler için de daha kolay şekil veren bir saç kullanımı sunabilir.