Sakızı çiğnemeyi ne zaman bırakmalısınız? Bu dakikadan sonra zarar vermeye başlıyor…

Sakız çiğnemek zaman zaman nefesimizi ferahlatmak bazen ise stresten arınmak için başvurduğumuz bir yöntemdir. Ancak özellikle naneli olanları diş minesine zarar verebilir. Uzmanlar çürüklerin şekersiz sakız kullanarak azaltabileceğini belirtirken uzun süreli çiğnemenin olumsuz etkileri olabileceği üzerinde duruyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 13:07 PAYLAŞ ABONE OL

Uzun süre sakız çiğnemenin dişler üzerinde yarattığı hasara demineralizasyon denir ve dişlerinizi boşluklara ve çürümeye daha yatkın hale getirir. Bu nedenle sakız çiğnerken bazı noktalara dikkat etmek önemlidir.

Bir ortodonti uzmanı olan Dr Kasem, daha ilerideki sorunları önlemek için sakız çiğnediğiniz süreyi sınırlamanızı tavsiye ediyor. Kendisinin tavsiyesi ise: "En fazla 15 dakikaya kadar sakız çiğnemek."