Sakızı çiğnemeyi ne zaman bırakmalısınız? Bu dakikadan sonra zarar vermeye başlıyor…

Uzun süre sakız çiğnemenin dişler üzerinde yarattığı hasara demineralizasyon denir ve dişlerinizi boşluklara ve çürümeye daha yatkın hale getirir. Bu nedenle sakız çiğnerken bazı noktalara dikkat etmek önemlidir.
Bir ortodonti uzmanı olan Dr Kasem, daha ilerideki sorunları önlemek için sakız çiğnediğiniz süreyi sınırlamanızı tavsiye ediyor. Kendisinin tavsiyesi ise: "En fazla 15 dakikaya kadar sakız çiğnemek."
Çok uzun süre sakız çiğnemek, alt çeneyi kafatasına bağlayan temporomandibular eklemlerinizi etkileyen koşulları daha da kötüleştirebilir. Bunlar kulakların önünde kayan ve dönen eklemlerdir ve çiğnemeyi, konuşmayı, esnemeyi ve yutmayı kontrol ederler.
"Sakız çiğnemek çenede bir sorununa neden olamaz, ancak önceden bir çene problemi olan hastalarda sorunu ağırlaştırabilir" diyen Dr. Kasem, mevcut sorunu olan kişilerin sakızdan kaçınmasını tavsiye etti.
Ek olarak şekersiz sakızların içerisinde bulunan yapay tatlandırıcıların uzun vadede kanser riskini azaltabildiğini söyleyen uzman, bu nedenle de sakız çiğneme süresinin ve miktarının azaltılmasın tavsiye ediyor.
Yapay tatlandırıcların ise sadece sakızda değil, aynı zamanda şekersiz gıdalarda ve içeceklerde de bulunduğunu söyleyen uzman, bu tip gıdaların da tüketimini azaltmanın faydalı olabileceğini belirtiyor.