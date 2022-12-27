Salçanın küflenmesini jet hızıyla önlüyor! Bir tatlı kaşığı eklemek yeterli

Salçanın hızlı küflenmesi çok sinir bozucu durumlardan biri oluyor. Peki salçanın küflenmesini önlemek için çeşitli yöntemler olduğunu biliyor musunuz? Gelin öyleyse bu formüllere birlikte bir bakalım.
ZEYTİNYAĞI EKLEYİN
Salça küflenmesi herkesin başına gelen, sıkça karşılaştığı durumlardan biri oluyor. Peki zeytinyağının küflenmeyi önleme de çok başarılı olduğunu biliyor musunuz? En etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır. Zeytinyağı kavonozun içine hava girse dahi bu havanın girmesine engel olarak bozulmamasını sağlayacak.
SALÇA KAVANOZLARININ ÜZERİNE TEREYAĞI KOYUN
Eğer kış ayları için salça stoğu yapıyorsanız ve uzun süre bu salçaları kullanmayacaksınız bu yöntem tam size göre! Kenarda bekleyecek salça kavanozlarının üzerine tereyağı koyarak onları küften koruyabilirsiniz.Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor? İlk olarak tereyağını eritin sonra tereyağını salçanın üzerine koyun. Ardından kavanozu hava almayacak şekilde kapatın. İşte bu yöntem oldukça işinize yarayacak.
BUZ KALIPLARINA KOYARAK SAKLAYIN
Salçayı cam kavanozlarda saklamak yerine, küflenmesinin önüne geçmek için buz kalıplarında saklamak oldukça işinize yarayabilir. Buz kalıplarına eşit miktarda dağıtıp buzlukta saklarsanız küflenmesini de engellemiş olacaksınız.
TUZ KULLANIN
Eğer evde salça yapmıyor ve hazır salçaları kullanıyorsanız küflenmesini önlemek için bir miktar tuz kullanabilirsiniz. İlk olarak salçayı açtıktan sonra küçük kavanozlar için yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar içine atın. Böylece salça küflenmesini önleyeceksiniz.
STREÇ KULLANABİLİRSİNİZ
Salçanın küflenmesinin önüne geçmek için, streç film iyi bir yöntem oluyor. Salçanın üzerini streç ile kaplarsanız küf oluşumunun önüne geçmiş olacaksınız.