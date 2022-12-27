Salçanın küflenmesini jet hızıyla önlüyor! Bir tatlı kaşığı eklemek yeterli

Salça, yemeklere oldukça lezzet katan ürünlerden biri oluyor. Özellikle de çok çabuk küflenmeye yatkın bir besin. Peki salçanın küflenmesini hangi yöntemlerle önleyebiliriz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:01 PAYLAŞ ABONE OL

Salçanın hızlı küflenmesi çok sinir bozucu durumlardan biri oluyor. Peki salçanın küflenmesini önlemek için çeşitli yöntemler olduğunu biliyor musunuz? Gelin öyleyse bu formüllere birlikte bir bakalım.

ZEYTİNYAĞI EKLEYİN Salça küflenmesi herkesin başına gelen, sıkça karşılaştığı durumlardan biri oluyor. Peki zeytinyağının küflenmeyi önleme de çok başarılı olduğunu biliyor musunuz? En etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır. Zeytinyağı kavonozun içine hava girse dahi bu havanın girmesine engel olarak bozulmamasını sağlayacak.