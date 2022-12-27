Uzmanlara göre 24 saat içinde gribi bitirecek yöntem! Etkisini hemen gösteriyor…

Ilık bir banyo yapmak veya duş almak, bu kış sessizce gizlenen hastalıkların kötü yan etkilerinden biri olan ağrıları ve kırgınlığı hafifletebilir.

University of Reading'de bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr. Simon Clarke'a göre, sıcak kalmak aslında soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. "Eğer üşüyorsanız ve vücut ısınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, banyo yapmak veya duş almak bunu yapmanın etkili bir yoludur" dedi. Duştaki buhar sadece sizi ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda mukusu incelterek tıkalı sinüslerinizi de temizler. Bu da, tıkalı burnunuzun daha kolay akmasını sağlar.

Eczacı Thorrun Govind, aynı faydaları elde etmek için bir kaseyi sıcak suyla doldurmayı ve buharı solumayı öneriyor. "Bir kase sıcak suyu koyup çıkardığı buharı solursanız, mukusu inceltebilir ve biraz daha iyi akmasına yardımcı olabilirsiniz" dedi. Duşta veya banyoda sıcak su aynı zamanda kan akışını artırır, bu da kaslarınızı rahatlatır ve yatıştırır. Bu sayede ağrılarınızdan da kolaylıkla kurtulabilirsiniz.