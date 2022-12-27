Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden hayat kurtaran adım! "Karaciğer nakline başlanıyor"

Kartal'daki hastanede ilk nakil 7 Eylül 1989'da "Türkiye'de uzun yaşamlı ilk kalp nakli operasyonu" olarak da tanımlanan kalp transplantasyonu ile başladı. O tarihten itibaren hastanede 243 kalp nakli gerçekleştirildi. Ardından akciğer nakillerine de başlanılan hastanede 2012'den bugüne 150 nakil yapıldı.

Nakil süreci ve sonrasına yönelik yıllardır edinilen bilgi birikimi, transplantasyon için gerekli altyapıya sahip olunması ve gastroenteroloji cerrahisi eğitim kliniğindeki uzmanların nakil işlemlerinde yetkinlik kazanması sonucunda karaciğer nakli operasyonlarına başlanılması için gerekli prosedürler de tamamlandı.