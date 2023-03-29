Şalgam Neyden Yapılır? Şalgam Neden Yapılır, Hammaddesi Nedir?

Şalgam neyden yapılır konusu incelenirken şalgamın faydaları üzerinde de durulmalıdır. Şalgam son derece faydalı ve lezzetli bir bitkidir. Şalgam neden yapılır araştırmasında acılı ve acısız şalgam türleri karşınıza çıkacaktır. Şalgam suyu neyden yapılır sorusunu araştırdığınızda karşınıza kuşkusuz şalgam bitkisi çıkacaktır. Bu bitkinin işlenmesi ile şalgam suyu elde edilir. Şalgam nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Şalgam Neyden Yapılır?

Şalgam, turp familyasından olan bir bitkidir. Çeşitli yemek türlerinde garnitür olarak da kullanılan şalgam, aynı zamanda şalgam suyu olarak da tüketilir. Yılın her döneminde yetiştirilen şalgam aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir. Şalgamın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Şalgamda bulunan kalsiyum ve farklı vitamin türleri vücut direncini artırır.

Cinsel gücü artırır.

İştah açıcı özelliği vardır. Zayıf kişilerin kilo almasına destek olur.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Mide ve karaciğere çok faydalıdır. Sindirimi kolaylaştırır.

Diş sağlığının korunmasına katkı sağlar.

Akciğer ve bronşlardaki sorunların tedavisine destek olur.

Tansiyonu dengeleyici etkisi vardır. İçeriğinde tuz olduğundan yüksek tansiyonu olanlar dikkatli tüketmelidir.

Şalgam Suyu Neyden Yapılır?

Şalgamın en yaygın tüketim şekli şalgam suyu şeklindedir. Günümüzde her seviye market ve büfeden şalgam suyu temin edebilirsiniz. Bunun yanında evde de kolay bir şekilde şalgam suyu hazırlayabilirsiniz. Şalgam, havuç ve pancara limon, şeker ve su ilave edilerek şalgam suyu elde edilebilir. Şalgamın acı oranını yüksek olmasını istiyorsanız içerisine biber de katabilirsiniz.

1 bardak şalgamın içinde 28 kalori vardır. Besin değeri son derece yüksek olan şalgam, yüksek oranda tuz içerdiği için tüketimi konusunda temkinli olunmalıdır. Özelikle yüksek tansiyon hastaları için şalgam tüketimi uygun olmayabilir.