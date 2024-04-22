Şalgam Suyunun Bozulduğu Nasıl Anlaşılır? Şalgam Bozulur Mu, Ne Kadar Süre Dayanır?

Uzun süre boyunca ısıya maruz kalan veya paketi açıldıktan sonra önerilen sürede tüketilmeyen şalgam suyunun bozulması söz konusu olabilir. Bu durumda şalgam suyu tüketilmeden önce söz edilen içeceğin bozulup bozulmadığını gösteren ayrıntılara dikkat edilmesi önerilir. Ele alınan bu içecek çeşidinin tadıyla kokusunda meydana gelen değişiklikler açıklandığı zaman bozuk şalgam suyu nasıl anlaşılır diyenlere yeterli bilgi aktarılmış olacaktır.

Bozuk Şalgam Suyu Nasıl Anlaşılır?

Hazır olarak satın alınan veya evde yapılan şalgam suyunun belli bir süre bozulması söz konusu olabilir. Bu içecek çeşidi genellikle evde hazırlandığı zaman doğru ortamda saklandığı sürece uzun süre boyunca muhafaza edilebilir. Ancak özellikle hazır olarak satın alınan şalgam suyunun içerdiği kimyasal maddelerden ötürü kısa sürede tüketilmesinde fayda vardır. Bununla birlikte hem ev yapımı hem de paketlenmiş şekilde olan şalgam suyunun bozuk olduğunun nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verilmelidir. Bu bağlamda "Şalgam suyunun bozulduğu nasıl anlaşılır?" diyenlerin ele alınan içeceği tüketmeden önce kontrol etmeleri gereken hususlardan bahsedilmelidir. Bozuk şalgam suyunun koku, renk ve tat bakımından nasıl ayırt edilebildiğini anlaşılır kılan hususlar aşağıdaki gibidir:

Şalgam suyu ev yapımı olup plastik şişelerde muhafaza ediliyorsa bu içecek bozulduğu zaman şişenin şişmesi söz konusu olabilir.

Ev yapımı ya da hazır şalgam suyu bozulduğu zaman kokusunun çürük yumurtaya benzediği söylenir.

Şalgam suyunun bozulduğunu gösteren detaylardan biri de bu içeceğin tadının asitli bir meşrubatı andırmasıdır.

Bozuk şalgam suyunu ele veren hususlardan biri de bu içeceğin kapağı açıldığı zaman asitli içeceklerdeki gibi yüzeye çıkan baloncukların görülmesidir.

Şalgam Bozulur Mu?

Aynı ismi taşıdığı bitkiden elde edilen şalgam suyu belirli bir süre içerisinde bozulabilen içecekler arasındadır. Dolayısıyla ev yapımı olan veya hazır olarak satın alınan şalgam suyu içilmeden önce bu içeceğin bozulup bozulmadığı kontrol edilmelidir. Tüketilecek olan şalgam suyunun gıda zehirlenmesine yol açmaması için çürük yumurta gibi kokmaması ve asitli içecek tadı vermemesi gerekir. Yine muhafaza edildiği şişenin şiştiği görülen bir şalgam suyunun tüketilmemesinde fayda vardır. Şalgam suyunun bozulduğunun nasıl anlaşıldığı kadar merak edilen hususlardan biri de bu içeceğin neden bozulduğudur. İncelenen içecek çeşidinin bozulmasına yol açan en önemli etken şalgam suyunun yüksek ısıya maruz kalmasıdır. Dolayısıyla şalgam suyunun buzdolabında muhafaza edilmesi ve kapağı açıldıktan sonra maksimum 7 gün içerisinde tüketilmesi önerilir.