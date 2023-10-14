Saniyeler içerisinde zeytinyağını test edin! Sahte mi gerçek mi?

Yazarı Larry Olmsted bu konuda herkesin bilmesi gereken bilgiler veriyor.
Zeytinyağı, taze zeytinlerden elde edilen meyve suyudur; hiçbir kimyasal madde, ısı veya başka bir işleme tabi tutulmaz. Bu yağın en yüksek kalite olan sızma zeytinyağı olarak nitelendirilebilmesi için çeşitli testleri de geçmesi gerekiyor.
Sahte zeytinyağı ise soya fasulyesi veya tohum yağıyla seyreltilir veya kimyasal olarak rafine edilmiş düşük dereceli zeytinyağıyla karıştırılır.
PEKİ SAHTE OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
1. İpucu: Etiketinde "sızma" ibaresi olmayan hiçbir yağı satın almayın.
Olmsted, bu ifade tek başına bir garanti değildir, ancak bu ifade olmadan "her zaman düşük kaliteli bir ürün kullanmış olursunuz" diyor.
'Hafif', 'saf' veya sadece 'zeytinyağı' olarak etiketlenen hiçbir zeytinyağı gerçek değildir" diyor.
2. İpucu: Bir "hasat tarihi" veya değirmen adı arayın.
Bir etikette üreticinin veya mülkün adı ya da kullanılan zeytinin çeşidi belirtiliyorsa, büyük ihtimalle gerçektir.
3. İpucu: "Son kullanma tarihi" ve "şişelenme tarihi" tarihlerini göz ardı edin.
"Son kullanma tarihi" keyfidir ve herhangi bir yasal standarttan yoksundur ve "şişelenmiş" olmanın pek bir anlamı yoktur. Olmsted, "Şişelenmeden önce bir yıl boyunca tankta kalmış olabilir" diyor.
4. İpucu : Duyularınıza güvenin.
Sahte zeytinyağının tadı yağlı, ekşimiş, tatsız veya hoş olmayan bir tada sahip olabilir.
İyi zeytinyağı - gerçek zeytinyağı - yeşil, parlak, biberimsi, topraksı, çimenimsi veya bunların herhangi bir kombinasyonunun kokusu ve tadında olmalıdır.
Olmsted, "Tadı güzelse muhtemelen gerçektir" diyor.