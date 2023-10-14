Saniyeler içerisinde zeytinyağını test edin! Sahte mi gerçek mi?

PEKİ SAHTE OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

1. İpucu: Etiketinde "sızma" ibaresi olmayan hiçbir yağı satın almayın.

Olmsted, bu ifade tek başına bir garanti değildir, ancak bu ifade olmadan "her zaman düşük kaliteli bir ürün kullanmış olursunuz" diyor.

'Hafif', 'saf' veya sadece 'zeytinyağı' olarak etiketlenen hiçbir zeytinyağı gerçek değildir" diyor.