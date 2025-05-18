Sararan beyaz tişörtleri eski haline çeviriyor! Çamaşır suyundan bile etkili o yöntem…

Kimyasal ürünlere gerek kalmadan uygulayabileceğiniz bu yöntem için malzemeler ise neredeyse her evde mevcut.
Tek yapmanız gereken beyaz sirke, karbonat ve limon suyunu karıştırarak hazırladığınız ev yapımı bu ürünü sararan bölgeye uygulamak.
Eğer genel bir renk değişimi söz konusuysa karışımı bir kabın içerisine alarak giysiyi bu karışıma bastırıp birkaç saat beklettikten sonra normal yıkama programında yıkamak da gözle görülür bir fark yaratacaktır.
LEKELERİN OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?
Uzmanlar, bu tür lekeleri oluşmadan engellemenin de mümkün olduğunu söylüyor. Özellikle ter önleyici ürünlerin içeriğinde bulunan bazı kimyasallar, sararmaya neden olabiliyor.
Bu yüzden daha doğal içerikli deodorantlara yönelmek, beyaz giysilerde leke riskini azaltabilir.