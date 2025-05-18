Sararan beyaz tişörtleri eski haline çeviriyor! Çamaşır suyundan bile etkili o yöntem…

Kimyasal ürünlere gerek kalmadan uygulayabileceğiniz bu yöntem için malzemeler ise neredeyse her evde mevcut.

Eğer genel bir renk değişimi söz konusuysa karışımı bir kabın içerisine alarak giysiyi bu karışıma bastırıp birkaç saat beklettikten sonra normal yıkama programında yıkamak da gözle görülür bir fark yaratacaktır.