Sararan yastıkları kar beyaza çeviren yüzde yüz etkili çözüm!

Özellikle uyurken yaşanan terleme sorunu ve ağız suyunun akmasıyla birlikte ortaya çıkan sararma lekeleri, uzun süre beklediğinde içinden de daha da çıkılmaz leke sorununa dönüşebilir. Yastığın kılıfını çıkarır çıkarmaz gördüğünüz o sarı lekeleri çıkarmak için ihtiyacınız olan yalnızca 4 malzeme. İşte o püf noktası…





UYGULAMA:

Yastıkların sığacağı kadar geniş bir leğenin içine sirke ve oksijenli suyu alın.

Yastığı leğene yerleştirin ve üzerine su ekleyin. Suyun taşmamasına dikkat edin.

Diğer malzemeleri de ekleyin ve iyice karıştırın.

Yastığı bu karışım içerisinde en az 3 saat bekletin.

Özellikle lekeli bölümlerin bu suya temas ettiğinden emin olun.

Sirke bu karışımda dezenfektan etkisi gösterirken aynı zamanda oksijenli suyun beyazlatıcı etkisi, tüm lekeleri ortada kaldıracaktır. Boraks ise antibakteriyel yapısı ile yastıklarda tam bir hijyen oluşturur.

Bu suyun içerisinde bekleyen yastığı çıkarın ve suyunu süzdürdükten sonra çamaşır makinesine koyun. Deterjan gözüne ihtiyacınız kadar deterjanı koyduktan sonra ön yıkamalı olacak şekilde makineyi çalıştırın ve yastığı yıkayın.

Yastıklar, bu işlemden sonra tamamen lekesiz bir şekilde ilk günkü gibi kullanacağınız bir forma kavuşacaktır.