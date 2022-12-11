Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Sararan yastıkları kar beyaza çeviren yüzde yüz etkili çözüm!

Sararan yastıkları kar beyaza çeviren yüzde yüz etkili çözüm!

Her ne kadar yastık kılıfı kullansak da beyaz yastıklar, ağız suyu ve ter sebebiyle sararmaya mahkum diyebiliriz. Son derece kötğ bir görüntüye sebep olan bu sorartılar, temizlik hissini de ortadan kaldırıyor. Sizler için bu problemle nasıl başa çıkacağımızı araştırdık. İşte sararan yastıkları kar beyaza çeviren yöntem...

Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:56
ABONE OL
Sararan yastıkları kar beyaza çeviren yüzde yüz etkili çözüm!

Özellikle uyurken yaşanan terleme sorunu ve ağız suyunun akmasıyla birlikte ortaya çıkan sararma lekeleri, uzun süre beklediğinde içinden de daha da çıkılmaz leke sorununa dönüşebilir. Yastığın kılıfını çıkarır çıkarmaz gördüğünüz o sarı lekeleri çıkarmak için ihtiyacınız olan yalnızca 4 malzeme. İşte o püf noktası…



MALZEMELER:

1/2 su bardağı sirke

1/2 su bardağı sirke

1 su bardağı oksijenli su

1/2 su bardağı çamaşır deterjanı



UYGULAMA:

Yastıkların sığacağı kadar geniş bir leğenin içine sirke ve oksijenli suyu alın.

Yastığı leğene yerleştirin ve üzerine su ekleyin. Suyun taşmamasına dikkat edin.

Diğer malzemeleri de ekleyin ve iyice karıştırın.

Yastığı bu karışım içerisinde en az 3 saat bekletin.

Özellikle lekeli bölümlerin bu suya temas ettiğinden emin olun.

Sirke bu karışımda dezenfektan etkisi gösterirken aynı zamanda oksijenli suyun beyazlatıcı etkisi, tüm lekeleri ortada kaldıracaktır. Boraks ise antibakteriyel yapısı ile yastıklarda tam bir hijyen oluşturur.

Bu suyun içerisinde bekleyen yastığı çıkarın ve suyunu süzdürdükten sonra çamaşır makinesine koyun. Deterjan gözüne ihtiyacınız kadar deterjanı koyduktan sonra ön yıkamalı olacak şekilde makineyi çalıştırın ve yastığı yıkayın.

Yastıklar, bu işlemden sonra tamamen lekesiz bir şekilde ilk günkü gibi kullanacağınız bir forma kavuşacaktır.

SON DAKİKA SON DAKİKA