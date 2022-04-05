Sararmış klozetlerdeki lekeler nasıl çıkarılır? Kolayı klozete böyle dökerseniz…

Klozette oluşan sarı lekelerden kurtulmak için öncelikle neden ortaya çıktıklarını keşfetmek gerekir. Bu sayede sebebi ortadan kaldırarak sorunları da çözebilirsiniz. Böylece her daim parlak ve etkili bir tuvalet temizliğine birkaç adımda ulaşabilirsiniz.
KLOZETTEKİ SARI LEKELER NEDEN OLUŞUR?
Klozetteki sarı leke sorunu, suların yapısından kaynaklanır. Kullanılan sulardaki klor, kireç ve minerallerin yapısı, klozetin aşınan seramikleri üzerinde istenmeyen sarı lekelerin oluşmasına da zemin hazırlar.
Klozetlerin aşınmasındaki en büyük sebebi ise kullanımdır. Sıklıkla temizlenmeyen klozetler, kolaylıkla aşınarak lekelerin oluşması için uygun bir ortama dönüşür. Örneğin; her kullanımdan sonra mutlaka sifonun çekilmesi, hem hijyeni sağlayacak hem de aşınmayı önleyecektir.
KLOZETTEKİ SARI LEKELER NASIL ÇIKAR?
Klozetteki sarı lekeler konusunda denediğiniz birbirinden farklı yöntem ve kimyasal ürün işe yaramadıysa mutfağınızdaki doğal ürünlere dönmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede hiç çıkmayan sarı lekelere aslında tek adımda veda edebilirsiniz. İşte kullanabileceğiniz o yöntemler…
LİMON VE KARBONHİDRAT
Karbonat, en iyi kireç çözücü etkisini asit bir bileşenle bir araya geldiğinde gösterir. Bunun için klozetinize özellikle sarı olan bölgelere daha yoğun olacak şekilde dökeceğiniz karbonatın üzerine yeni sıkılmış limon suyunu gezdirin. Köpürmeye başlayan karbonatı ise yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra fırçalayarak temizleyin. Böylece bu iki ürün, klozetteki lekeleri en etkili şekilde ortadan kaldırabilir.
SİRKE VE BORAKS
Lekelerin üzerine bir fincan boraks döktükten sonra üzerine sirke dökmek oldukça etkili sonuçlar ortaya koyabilir. Hem boraks hem de sirke oldukça etkili temizleyicilerdir. Bir araya geldiklerinde ise oldukça etkili sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Lekelerin üzerine döktüğünüz bu iki malzemeyi beklemeden hemen fırçalamaya başlayabilir, sarı lekelerden kurtulabilirsiniz.
BİR ŞİŞE KOLA
Kola asitli yapısı ile aşınan klozet yüzeyinde oluşmuş sarı lekelere karşı oldukça etkilidir. Kolayı lekelerin üzerine döktükten sonra yaklaşık 15 dakika bekleyin. Bu süre, sarı lekelerin çözünmeye başlaması için yeterlidir. Ardından fırçalama işlemini yaparak sarı lekelere veda etmeniz mümkün.
BEYAZ SİRKE
Son yıllarda yapısı ile doğal temizleyiciler arasında ilk sıraya yükselen beyaz sirke, birçok şeyi olduğu gibi klozetleri de tertemiz yapıyor. Lekelerin giderilmesinde en etkili yöntemi sunan bu malzemeyi kullanmak için öncelikle klozetteki suyu boşaltmanız oldukça önemli. Ardından lekeli alanlara 2 su bardağı beyaz sirkeyi dökün ve yaklaşık 15-20 dakika bekleyin. Son olarak lekeli bölgeleri iyice fırçalayın ve yıkayın.