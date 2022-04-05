Sararmış klozetlerdeki lekeler nasıl çıkarılır? Kolayı klozete böyle dökerseniz…

Klozette oluşan sarı lekelerden kurtulmak için öncelikle neden ortaya çıktıklarını keşfetmek gerekir. Bu sayede sebebi ortadan kaldırarak sorunları da çözebilirsiniz. Böylece her daim parlak ve etkili bir tuvalet temizliğine birkaç adımda ulaşabilirsiniz.

KLOZETTEKİ SARI LEKELER NEDEN OLUŞUR?

Klozetteki sarı leke sorunu, suların yapısından kaynaklanır. Kullanılan sulardaki klor, kireç ve minerallerin yapısı, klozetin aşınan seramikleri üzerinde istenmeyen sarı lekelerin oluşmasına da zemin hazırlar.

Klozetlerin aşınmasındaki en büyük sebebi ise kullanımdır. Sıklıkla temizlenmeyen klozetler, kolaylıkla aşınarak lekelerin oluşması için uygun bir ortama dönüşür. Örneğin; her kullanımdan sonra mutlaka sifonun çekilmesi, hem hijyeni sağlayacak hem de aşınmayı önleyecektir.