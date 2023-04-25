Sarımsak Nasıl Saklanır? Derin Dondurucuda ve Buzlukta Soyulmuş Sarımsak Nasıl Muhafaza Edilir?

Sarımsak nasıl saklanır sorusunun yanıtını mutfak ve yemek ile ilgili olan kişiler merak etmektedir. Genellikle sonbahar aylarında kış için alınan sarımsakları saklamak pek çok kişinin canını sıkan bir durumdur. Hiç bozmadan sarımsakları saklayabilmek için farklı yöntemler bulunur. İşte merak edilen derin dondurucuda ve buzlukta soyulmuş sarımsak nasıl muhafaza edilir, kış için sarımsak nerede saklanır sorularının yanıtları…

Sarımsak Nasıl Saklanır?

Sarımsak saklamanın farklı yolları bulunur. Bu yollar şu şekildedir:

Örgü yapma: Sarımsak ısı değişimlerinden kolayca etkilenir. Güneşli ve sıcak ortamlarda hemen filizlenmeye başlar. Bunu önlemek için sarımsaklar örülür. Sapları ile alınan sarımsakların sap kısımlarından birbiri üzerine örüp daha sonra karanlık ve serin bir yerde sarımsakları uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Kavanozda saklama: Soyulmuş sarımsakları bir kavanoza alın. Sarımsakların üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatın. İhtiyacınız oldukça hem sarımsaktan hem de sarımsak ile lezzetlenmiş olan yağdan kullanabilirsiniz. Ancak önemli olan nokta zeytinyağının sarımsakların üzerini hep geçmesi gerektiğidir. Yani yağ azaldıkça ekleme yapabilirsiniz.

Rendeleme: Rendelenen sarımsakları biraz tuz ve zeytinyağı ile karıştırın. Daha sonrasında bir saklama kabına alın. Bu sayede hem sarımsaklar uzun süre bozulmayacak hem de kullanımı zahmetsiz hale gelecektir.

Turşu yapma: Sarımsakları; sirke ve tuz ile turşu haline getirerek hem saklama ömrünü uzatabilir hem de nefis bir şekilde tüketebilirsiniz.

Tek tek ayırma: Sarımsakların kabuklarını tek tek soyun ve bir kap içerisinde biriktirin. Karanlık ve serin bir dolapta nem ve sıcaklıktan uzak bir şekilde saklayın. Bu sayede hem kolay kullanım sağlanacak hem de daha uzun süre sarımsaklar bozulmadan kalacaktır.

Derin Dondurucuda ve Buzlukta Soyulmuş Sarımsak Nasıl Muhafaza Edilir?

Pek çok ev hanımı için derin dondurucuda yiyecek saklayıp kullanmak oldukça kolaylık sağlar. Derin dondurucu ve buzlukta saklanabilecek bir yiyecek olan sarımsak ise doğru şekilde muhafaza edilmelidir. Bunu sağlamak için de sarımsaklar soyulup kurutulmalıdır. Daha sonra derin dondurucu ile uyumlu olan poşetlere ya da kaplara konulmalıdır. Daha sonra buzluk ya da derin dondurucuya yerleştirilerek kullanılabilir.