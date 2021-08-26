Şefkat ellerinin mucizevi etkisi! "Engelli canları" hayata bağlıyor

Bu yaralanmalarda duyu veya uzuv kaybına uğrayan hayvanların şanslı olanları tedavi edilme imkanı bulsa da sokak yaşamını sürdürmesi daha zor hale geliyor.

Kimi zaman bir mağazanın vitrininde, kimi zaman parktaki bir bankın üzerinde insanlarla iletişim kuran "sokaktaki canlar", birbirleriyle kavgalarının yanı sıra, araç çarpması ve kötü muamele gibi insan kaynaklı nedenlerle ciddi yara alıyor.

Hızla artan şehirleşmeyle yaşam alanları daralan sokak hayvanları, bazen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle, bazen de kendini bu işe adamış gönüllülerin çalışmalarıyla yaşamlarını sürdürüyor.

Barınaktan edindikleri köpeğe yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ebinç, "Çok daha kötüydü. Şu an iyi ve mutlu. Sağlıklı sokak hayvanları zaten sokakta kendilerine bakabiliyorlar, biz de bakıyoruz. Ama bunlar engelli, dilleri de yok ki konuşamıyorlar. Bu nedenle bunlara ayrı ilgi gerekiyor." diye konuştu.

Hayvan barınağında karşılaştığı arka ayakları felçli ve bir gözü görmeyen sokak köpeğini sahiplenen Mürüvvet Ebinç , AA muhabirine, "Fıstık" adını verdikleri köpeğin nasıl yaralandığını bilmediklerini söyledi.

Barınakta, veteriner kliniğinde ya da sokakta engelli hayvanlarla karşılaşan ve onlara şefkat elini uzatan hayvanseverler, can dostlarını "evin yeni sakini" haline getiriyor.

Yeni sahiplendiği Boncuk ile 4 aydır birlikte olduklarını anlatan Schutz, "Boncuk, cins bir köpek. Eski sahipleri tarafından kaza geçirmesi sonrası terk edildiğini tahmin ediyorum. İlk güne göre şu anda çok daha iyi durumda." dedi.

İnsanların engelli hayvanları sahiplenmekten korkmaması gerektiğini, bakımının sağlıklı olanlardan bile kolay olduğunu anlatan Schutz, "Engelli hayvanların doğada ya da sokakta yaşam şansları yok. Çünkü doğa zayıf olanı yok ediyor. Barınaklardan engelli hayvan sahiplenilmesi çok önemli. Bu hayvanlar sahiplenilirse ve orada yer açılırsa, ihtiyacı olan yeni hayvanlar için barınaklarda yer açılabilir." ifadesini kullandı.

&NBSP;"GÖRMEYEN BİR CANLI İNSANIN REHBERİ OLUYOR"

Sokakta tesadüfen bulduğu görmeyen bir kediyi sahiplenen Nazlı Uçar ise 2019'dan beri "Coki" ile yaşadıklarını söyledi.

Coki'nin eve geldiğinde yavru olduğunu ve çok çaba sarf etmesine rağmen görme yetisini kurtaramadığını aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"Çoğu insan bana 'Ne kadar şanslı bir kedi' diyor. Ben de 'Ben ne kadar şanslı bir insanım' diye cevap veriyorum. Onu izlediğim zaman ben başka bir dünya görüyorum. Adaptasyon yeteneği çok güçlü. İnsanlar kör bir canlıyla bir arada olmakta çekince yaşıyorlar. Ama hiç gerek yok çekinceye. Bence görmeyen bir canlı, insanın rehberi oluyor."

Ayşe Öndoğan da evinde beslediği kedilere, köpek saldırısından kurtardığı engelli kedisi "Pamuk'u" da dahil etti.