Sessizliğin sesi olduğunu biliyor musunuz! Bilim insanları o gerçeği açıkladı…

Bu testlerde kullanılan işitsel illüzyonlar, tıpkı görsel illüzyonlar gibi var olmayan bir durumu var sayıp saymadığımızı anlamak için kullanıldı.
Bilim insanları sessizliğin insanların zaman algısını nasıl bozabileceğini araştırdılar ve kesin olarak "sessizliğin duyabileceğiniz bir şey olduğu" sonucuna vardılar. Ekip, sıkça kullanılan işitsel illüzyonları uyarlamış ve bu versiyonlarda orjinal sesler tam sessizlik anlarıyla değiştirmiştir.
Bir illüzyonda, katılımcıları bir sesin gerçekte olduğundan daha uzun sürdüğüne ikna eden araştırmacıların bundan uyarladığı illüzyonda, eşdeğer sessiz anlar da gerçekten olduklarından daha uzun gibi algılandı.
Yazarlar, bu tamamen sessizliğe dayalı illüzyonların sese dayalı seçenekleri ile aynı sonuçları vermesinin, sessizliği de sesleri duyduğumuz gibi duyduğumuzu gösterdiğini öne sürdüler.
Optik illüzyonların insanları gördükleri konusunda yanıltması gibi işitsel illüzyonlar da insanların duydukları konusunda yanıltarak zaman dilimlerinin gerçekte olduğundan daha uzun veya daha kısa gibi algılanmasına neden olabilir. Bir örnekte de iki dizi aynı uzunlukta olsa bile, bir uzun bip sesinin iki kısa, ardışık bip sesinden daha uzun göründüğü bir illüzyon kullanıldı.
Araştırma ekibi, olağan seslerin sessizlik anlarıyla değiştirildiği yeniden işlenmiş, bir-çok-benzer testlerin yer aldığı 1.000 kişinin katıldığı deneyler yaptı. Sonuçlar aynıydı, çünkü katılımcılar uzun bir sessizlik anının birbirini izleyen iki kısa sessizlik anından daha uzun olduğunu düşündüler.
Felsefe ve psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi olan çalışmanın baş yazarı Rui Zhe Goh şunları söyledi: "Genellikle işitme duyumuzu seslerle ilgili olarak düşünürüz. Ama sessizlik, her ne ise, bir ses değil, sesin yokluğudur."
"Çalışmamızın önerdiği şey, sessizliğin yani sesin olmamasının duyabileceğiniz bir şey olduğudur."
Sessizliğe uyarlanan diğer işitsel illüzyonlar da aynı sonuçları verdi.
Birinde, katılımcılar yoğun restoranların, marketlerin ve tren istasyonlarının gürültüsünü simüle eden ses manzaralarını dinlediler, ardından tüm seslerin aniden kesildiği tek bir ara ve kısa sessizliklerin oluşturduğu iki ara olan seçenekleri dinlediler.
Araştırmacılar, fikrin basitçe bu sessizliklerin insanlara yanılsama yaşatması olmadığını, bilim insanlarının yalnızca seslerle tetiklenebileceğini düşündükleri aynı yanılsamaların sessizliklerde de işe yaradığını söyledi.
"SESSİZLİK ASLINDA DUYABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY"
Yardımcı Doçent Chaz Firestone, yeni araştırmanın sessizliğin sesini araştıran ilk araştırma olduğunu söyledi.
"Sessizliğin algılayabileceğimiz bir şey olup olmadığı uzun süredir tartışılıyor, ancak doğrudan bu soruya yönelik bilimsel bir çalışma yapılmadı. Yaklaşımımız, beyinlerimizin sessizlikleri de sesler gibi ele alıp almadığını araştırmaktı."
"Seslerle elde ettiğiniz illüzyonların aynısını sessizliklerle de elde edebiliyorsanız, bu, kelimenin tam anlamıyla sessizliği işittiğimizin kanıtı olabilir."
Çalışmanın ortak yazarı Profesör Ian Phillips şunları ekledi: "Ses olmadığında duyduğumuz en az bir şey var ve bu, sesler kaybolduğunda meydana gelen sessizliktir."
"Bir sesin işitsel işlenmesine özgü gibi görünen yanılsamaları ve efekt türlerini sessizliklerle de elde ederiz, bu da sesin yokluğunu da gerçekten işittiğimizi düşündürmektedir."
Proceedings of the National Academy of Sciences kitabında yayınlanan bulgular, yokluk algısını incelemenin yeni bir yolunu oluşturuyor.
İleriye dönük olarak araştırmacılar, insanların sessizliği ne ölçüde işittiklerini keşfetmeye devam etmeyi planlıyorlar. Ama öncesinde içerisinde ses olmayan sessizlikleri duyup duymadığımız da dahil olmak üzere, görsel kaybolmaları ve insanların yokmuş gibi algılayabilecekleri şeylerin diğer örneklerini araştırmayı planlıyorlar.