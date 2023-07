Sessizliğin sesi olduğunu biliyor musunuz! Bilim insanları o gerçeği açıkladı…

Çalışmanın ortak yazarı Profesör Ian Phillips şunları ekledi: "Ses olmadığında duyduğumuz en az bir şey var ve bu, sesler kaybolduğunda meydana gelen sessizliktir."

"Bir sesin işitsel işlenmesine özgü gibi görünen yanılsamaları ve efekt türlerini sessizliklerle de elde ederiz, bu da sesin yokluğunu da gerçekten işittiğimizi düşündürmektedir."

Proceedings of the National Academy of Sciences kitabında yayınlanan bulgular, yokluk algısını incelemenin yeni bir yolunu oluşturuyor.