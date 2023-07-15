Sessizliğin sesi olduğunu biliyor musunuz! Bilim insanları o gerçeği açıkladı…

Bu testlerde kullanılan işitsel illüzyonlar, tıpkı görsel illüzyonlar gibi var olmayan bir durumu var sayıp saymadığımızı anlamak için kullanıldı.

Bilim insanları sessizliğin insanların zaman algısını nasıl bozabileceğini araştırdılar ve kesin olarak "sessizliğin duyabileceğiniz bir şey olduğu" sonucuna vardılar. Ekip, sıkça kullanılan işitsel illüzyonları uyarlamış ve bu versiyonlarda orjinal sesler tam sessizlik anlarıyla değiştirmiştir.

Bir illüzyonda, katılımcıları bir sesin gerçekte olduğundan daha uzun sürdüğüne ikna eden araştırmacıların bundan uyarladığı illüzyonda, eşdeğer sessiz anlar da gerçekten olduklarından daha uzun gibi algılandı.

Yazarlar, bu tamamen sessizliğe dayalı illüzyonların sese dayalı seçenekleri ile aynı sonuçları vermesinin, sessizliği de sesleri duyduğumuz gibi duyduğumuzu gösterdiğini öne sürdüler.