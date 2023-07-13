Sevgiyi büyütüp korkuları yok eden Kedi Kasabası!

Alanda 11 ırktan 25 kedi bulunduğunu anlatan Cingil, "Bombay, Van kedisi, Ankara kedisi, tekir, Norveç, British Shorthair, Scottish gibi pek çok kedimiz var. Kedilerin rutin bakımlarını ve aşı kontrollerini yapıyoruz. Bakımlarını, temizliklerini düzenli yapıyoruz. Kedilerimizin de dinlenmeye ihtiyaçları olduğu için pazartesi ve cuma günleri hariç haftanın diğer günleri 13.00-16.00 arası hizmet veriyoruz." diye konuştu.