Sıkışan Çamaşır Makinesi Kapağı Nasıl Açılır? Çamaşır Makinesi Kapak Kilidi Açılmıyor, Neden Kilitli Kalır?

Çeşitli nedenlerden dolayı açılmadığı için sıkışan çamaşır makinesi kapağı nasıl açılır öğrenmek isteyenler olabilir. Tamburun içindeki suyun atılamaması, çamaşır makinesinin filtresine düğme, toka veya madeni para gibi birtakım cisimlerin kaçmış olması, ön kapağın açılmasına engel olan etkenlerdendir. Bunun meydana gelmemesi için tedbirli davranmak şarttır. Ek olarak, çamaşır makinesi kapak kilidi açılmıyor neden olabilir kesinlikle bilinmelidir.

Sıkışan Çamaşır Makinesi Kapağı Nasıl Açılır?

Sıkışan kapağı açmak için ilk olarak, makinenin içinde su kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir. Eğer su varsa program ayarı, sıkma+durulama ya da sıkma+pompa olacak şekilde değiştirilmeli ve kalan su boşaltılmalıdır. Diğer çözüm ise filtre temizliği yapmaktır. Bunun için mutlaka makinenin fişi çekilmeli ve su gelme ihtimaline karşı yere bir kap yerleştirilmelidir. Daha sonra alt kısımdaki kapak açılmalı, içindeki hortumun suyu boşaltılmalı ve yuvarlak kapak çıkarıldıktan sonra filtre güzelce temizlenmelidir. Eğer çamaşır makinesinin kapağında herhangi bir arıza meydana geldiyse parça değişimi olmadan sorunu çözmek imkansızdır ve bunun için muhakkak bir teknik uzmandan yardım alınmalıdır.

Çamaşır Makinesinin Kapağı Neden Kilitlenir?

Hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran teknolojik aletlerden biri olan çamaşır makinesinde, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak bazı sorunlar meydana gelebilir. Bunlardan biri de ön kapağın sıkışması ve açılmamasıdır. Bazıları için bu durum bir arızaymış gibi görünse de aslında basit bir sorundan kaynaklanır. Son teknoloji ile üretilen çamaşır makinelerinde, güvenlik sebebiyle program bittikten 2-3 dakika sonra kapak açılabilir ve bu son derece normaldir. Öte yandan, ayarlanan programın hala devam ediyor olması, makinenin içindeki suyun tahliye edilmemiş olması, pompa filtresinin temiz olmaması ve pislik birikmesi, bazı ufak tefek cisimlerin bu filtreye takılması ve kapakta kırık gibi hasarların meydana gelmesi gibi nedenlerden dolayı sıkışma gerçekleşir.