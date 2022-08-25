Sivrisinekler en çok bu kan grubunu seviyor! Kanınızı emen bu canlılardan kurtulmak için…

Sivrisinekler rahatsız edici ve çok sinir bozucudur. Bu sinekler aynı zamanda çok tehlikeli mikroplar da taşıyor. Sizi ısırarak aslında bir yandan da zehirliyor. Hatta iltihap kapıp daha kötü olmasını da sağlayabilir. Gelin birlikte bu sineklerin neden ısırdığını ve nasıl kurtulabileceğinize bir bakalım.

Aslında sivrisinekler, kan emebilmek için erişebildikleri her deriyi ısırırlar. Bunun sonucundaysa bağışıklık sisteminiz sivrisinek tükürüğündeki kimyasallara tepki vererek kızarıklık, şişme ve kaşıntıyı tetikleyen bir dizi reaksiyona neden olur. Sivrisineklerin belirli bir kan grubunu daha çok ısırdığını biliyor muydunuz? Japonya'da yapılan bir araştırma, kan grubu 0 olanların, kan grubu A olanlara kıyasla, sivrisinekler tarafından, ısırılma olasılığının, yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

BU ISIRIKLAR NEDEN KAŞINIR?

Erkek sivrisinekler insanları ısırmaz ama dişiler ısırır. Her ikisi de bitki nektarı ve su ile beslenirken, dişilerin üremek için beslenmelerinde kana da ihtiyaçları vardır. Dişi sivrisinekler, cildinizi delmelerine ve kanınızla beslenmelerine izin veren uzun, boru şeklinde ağız parçalarına sahiptir.

Sizi ısırdıklarında kanınızı çekerken vücudunuza tükürük enjekte ederler. Tükürükleri çoğu insanın alerjisi olan proteinler içerir. Bağışıklık sisteminiz harekete geçerek, sivrisinek ısırığının belirgin kırmızı yumru ve buna eşlik eden kaşıntısının oluşmasına neden olur.