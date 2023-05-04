Siyah Saç Nasıl Açılır? Yıpratmadan Siyah Saç Açma Yöntemleri Nelerdir, Hangi Boya Açar?

Siyah saç nasıl açılır sorusuna net olarak yanıt vermek gerekir ise bu işlemlerin uzman kuaförler tarafından yapılması gerekir. Özellikle siyah saç rengini hangi boya açar sorusunun yanıtı da önem taşıyan noktalardandır. Saçların yıpranmaması bu süreçte önemli amaçlardandır. Çünkü açma sırasında saçların zarar görmesi muhtemeldir. Yıpratmadan siyah saç açma yöntemleri nelerdir, hangi boya açar sorularının yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Siyah Saç Nasıl Açılır?

Siyah saçlar göz alıcı bir güzelliğe sahip olsa da zaman zaman açık renk tonlarını kullanmak isteyen birçok kişi vardır. Saçların koyu renk olması açık renklere dönmek için ise ciddi bir sorundur. Böyle durumlarda işinin uzmanı olan bir kuaföre gitmek saçlarınızı güzel bir şekilde açtırmak için önem taşır. Ancak zaman zaman kişiler evlerinde de bu işlemi yapmak isteyebilirler. Doğal yollarla ya da saç kimyasalları ile saç rengini açmak mümkün olabilir.

Siyah Saç Rengini Hangi Boya Açar?

Siyah saç rengini açmak için özel kimyasallar kullanılmaktadır. Özellikle kuaför salonlarında bu renkleri açmak için birkaç farklı işlem de yapılması gerekebilir. Bu süreçte bilinmesi gereken en önemli nokta ise siyah bir saçın tek bir uygulama ile sarı tonlarına geçiş yapılamadığıdır. Yani siyah saçlarınızı tek seferde canlı sarıya çevirmeniz mümkün olmaz.

İlk olarak saçlarınız 7-8 ton kadar açılır. Sonra adım adım sarı tonlarına dönebilirsiniz. Saçlar ilk açıldığında turuncumsu ya da bakırımsı bir renk olur. Sonra kuaför farklı bir renk seçerek boyar ve saçlar daha açık bir tona kavuşur. Saçların zarar görmemesi için mutlaka 15 gün kadar açılmadan sonra bir bekleme süresi geçmesi gerekir. Bu işlemler için özel olarak üretilen saç açıcılarından yararlanılabilir.

Siyah Saç Açılırken Nelere Dikkat Edilir?

Siyah saç açılırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunur. Bu süreçte uzman kuaför görüşleri oldukça önemlidir. Saç tipi, saçın yapısı, doku önemlidir. Bu bakımdan 15 günden fazla zaman gerekiyor ise boyama için bu süre beklenmelidir. Siyah saçtan bir an önce kurtulmak ve sarı saçlara kavuşmak isteyen kişilerin kalıcı yıpranmaları da göze alması gerekir. Bununla birlikte önemli saç bakımlarına da dikkat etmek gerekir. Özel saç bakım yağları ile bakım yaparak bu zararın önüne geçmek mümkün olabilir. Direkt sarı saça dönmek için ağır bir açma işlemi yerine birkaç ton açarak süreci zamana yaymak sağlıklı saçlar için önemlidir.