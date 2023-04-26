Siyah Zeytin Nasıl Saklanır? Siyah Zeytin Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Siyah zeytin nasıl saklanır konusu için eski usul yöntemlerden tutun yeni keşfedilmiş yöntemlere kadar her şey mevcuttur. Önemli olan siyah zeytin nasıl yapılır ve saklanır kısmıdır. Doğru şekilde yapıldığı zaman karşınıza pürüzlük çıkmayacaktır. Bu nedenle de Siyah Zeytin derin dondurucuya konur mu, buzdolabında saklanır mı kısmına direkt geçiş yapabilirsiniz. Bu kısımda sizi olumlu cevaplar beklediğinden Siyah Zeytin buzluğa nasıl atılır sorusundaki yöntemlere yönelebilirsiniz.

Siyah Zeytin Nasıl Saklanır?

Sabah yaptığımız kahvaltılarda vazgeçilmezlerimiz vardır. Bazı insanlar peynirsiz bir kahvaltı yapmak istemezler. Bazıları da zeytinsiz bir kahvaltı düşünemez. Hazır ya da evde yaparak kahvaltılarımızda zeytini görebiliriz. Baktığımız zaman diğer ürünlerde olduğu gibi zeytininde bin bir çeşidi vardır. Biz klasik olan siyah zeytinden ilerleyeceğiz. Siyah zeytinin nasıl saklanacağı konusuna odaklanacağız. Çünkü zeytin hemen tüketilen bir ürün değildir. Zeytini uzun vadede tüketmek mümkündür. Bunun için de bazı saklama alternatiflerine ihtiyaçlarımız vardır. İlk önce siyah zeytinin nasıl yapıldığından bahsedilecektir. Daha sonra siyah zeytinin saklanma koşullarından bahsedilecektir.

Siyah Zeytin Nasıl Yapılır?

Siyah zeytini evde yapmamız mümkündür. Bu işleme salamura denmektedir. Salamura zeytin gibi uzun vadede tüketilen birçok ürünün bozulmamasını sağlamaktadır. Aynı zamanda konu siyah zeytin ise bu zeytinin acılığını almak için yine salamura işlemine ihtiyaç vardır. Bu işlemdeki malzemeler belli başlı malzemelerdir. Oran vermeden bu malzemeler aşağıdaki gibidir

Zeytin

Tuz

Şeker

Su

Yukarıda belirtilen malzemelerin bazı görevleri vardır. Örneğin zeytin içerisindeki acının gitmesi tuz sayesinde olmaktadır. Zeytinin acılığı giderildikten sonra da şeker tat vermektedir.

Siyah Zeytin Derin Dondurucuya Konur Mu?

Siyah zeytini derin dondurucuya koymak mümkündür. Fakat bu noktada siyah zeytinin derin dondurucuya nasıl konulduğu önemlidir. Bazı dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Bunlar uygulandığı takdirde gönül rahatlığı ile siyah zeytinlerinizi derin dondurucuya koyabilirsiniz.

İlk önce siyah zeytinlerinizin temizlenmesi için yıkamanız gerekmektedir.

Yıkanan zeytinleri tuzlu suda bekletin. (Siyah zeytini tuzlu suda bekletmek, zeytinin saklama süresini uzatacaktır.)

Tuzlu suda beklettiğiniz zeytinleri süzün ve buz dolabı poşetine ya da cam kavanozlarına koyun.

Yukarıda ifade edilen işlemler sırası ile yapılırsa siyah zeytinlerinizi derin dondurucu da uzun süre saklayabilirsiniz. Siyah zeytinler için belirtilen bu süre genel olarak 6 ay olarak belirtilmektedir.