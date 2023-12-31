Sızma ve Riviera Zeytinyağı Arasındaki Fark Nedir? Riviera Mı Daha İyi Sızma Mı

Elde edilme süreçleri aynı olmadığı için sızma ve riviera zeytinyağı birbirinden biraz farklıdır. Akdeniz mutfağında sıkça kullanılan zeytinyağının lezzetini etkileyen faktör de budur. Çeşitli işlemlerden geçirilerek yağ haline getirilen zeytinler, silkim yöntemi ile zamanında toplanır ve sıkım işlemi için hazırlanır. Özelliklerini merak edenlerin, sızma ve riviera zeytinyağı arasındaki fark nedir ve hangisi daha iyi araştırması gerekir.

Sızma ve Riviera Zeytinyağı Arasındaki Fark Nedir?

İnsanların birçoğu sıkça zeytinyağı tüketse de sızma ve riviera arasındaki farkın ne olduğu hakkında bilgi sahibi değildir.

1.Sızma zeytinyağı, silkme yöntemiyle toplanan zeytinlerden üretilirken riviera ise ağaçların dibine düşenlerden elde edilir.

2.Ağaçtan toplanan zeytinler, fabrikaya veya daha küçük çaplı üretim yerlerine götürülerek birtakım fiziksel işlemden geçirilir. Burada zeytinler, parçalara ayrılarak ezilir ve naturel sızma zeytinyağı yapılır.

3.Riviera ise rafinasyon işlemi yoluyla çıkarılan yağın, ısıtılması, birtakım kimyasal işlemlerle arındırılması ve doğal zeytinyağının karıştırılmasıyla meydana gelir.

4.Sızma zeytinyağı, rivieraya kıyasla vitamin, mineral ve antioksidan bakımından daha zengindir.

5.Ek olarak, riviera zeytinyağının tadı çok daha hafiftir ve yemek yapımında kullanılır. Sızma ise salata gibi çiğ yemekler için idealdir ve tadı daha aromatiktir.

Soğuk ve Sıcak Sıkım Zeytinyağı Farkı Nedir?

Sızma ve riviera zeytinyağı arasındaki fark kadar soğuk sıkım ile sıcak sıkım zeytinyağının ne olduğu da en sık araştırılan hususlardır. Zeytinyağı kendi içinde sızma, riviera, soğuk sıkım, rafine ve naturel olmak üzere gruplara ayrılır. Soğuk sıkım zeytinyağı, erkenden hasat edilen zeytinlerin toplanması, öğütülmesi ve işlenmesi ile elde edilir. Ekstraksiyon aşamasında kullanılan suyun ısısının 27°C olması gerekir ve sıcak sıkım zeytinyağı ile arasındaki fark aslında budur. Soğuk sıkımın esas amacı, vitamin ve mineral kaybını en aza indirmektir. Sıcak sıkım ise üretim için kullanılan suyun 27°C derecenin üzerinde ve 35-60°C arasında olmasıdır. Bu yüzden soğuk sıkım zeytinyağı, sıcak sıkıma göre çok daha sağlıklı ve aromatiktir.