Soğan doğrarken ağlamaya son! Şefler bile bu taktiğini kullanıyor…

Yemek yapmayı seven birçok kişi için Bu yöntem ne özel ekipman gerektiriyor ne de karmakarışık hazırlık aşamaları huzur verici bir an olabilir. Ancak mutfağa girmekten keyif alan insanlar için bile soğan doğramak çoğu zaman bir işkence haline gelir. Neyse ki, profesyonel mutfaklarda sürekli uygulanan fakat evde yemek yapan kişilerin çok bilmediği birkaç püf noktayla bu sıkıntıdan kolayca kurtulmak mümkün. bir yol! İşte küçük ama etkili dokunuşlarla gözleriniz yaşarmadan soğan soyma taktiği…