Soğan doğrarken ağlamaya son! Şefler bile bu taktiğini kullanıyor…

Yemek yapmayı seven birçok kişi için Bu yöntem ne özel ekipman gerektiriyor ne de karmakarışık hazırlık aşamaları huzur verici bir an olabilir. Ancak mutfağa girmekten keyif alan insanlar için bile soğan doğramak çoğu zaman bir işkence haline gelir. Neyse ki, profesyonel mutfaklarda sürekli uygulanan fakat evde yemek yapan kişilerin çok bilmediği birkaç püf noktayla bu sıkıntıdan kolayca kurtulmak mümkün. bir yol! İşte küçük ama etkili dokunuşlarla gözleriniz yaşarmadan soğan soyma taktiği…
SOĞAN DOĞRARKEN NEDEN GÖZLERİMİZ YANAR?
Soğanları doğrarken gözlerinizin yanmasının sebebi aslında soğanın kesildiğinde ortama yaydığı sülfür içerikli gazlardır.
Bu maddeler havayla temas ettiğinde gözlerin tahriş olmasına neden olan asidik bir reaksiyon oluşturur. Ancak, deneyimli şefler bu soruna oldukça basit ve pratik bir çözümle yaklaşıyor.
SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLERİNİZİN YAŞARMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALISINIZ?
Soğanın doğranırken yaydığı sülfür içerikli gazların etkisini azaltmak ve gözlerinizde tahrişe neden olmasını engellemek için soğanı soymadan önce 10-15 dakika buzdolabında bekletebilirsiniz.
Bu kısa süreli soğutma işlemi sayesinde gaz çıkışını önemli miktarda yavaşlatacak ve havadaki tahriş edici bileşenlerin salınımını düşürecek. Böylece gözleriniz yanmadan soğan doğrama işlemini tamamlayabileceksiniz.
BU YÖNTEMLERİ DE KULLANABİLİRSİNİZ
Profesyonel mutfaklarda sıklıkla kullanılan bir diğer yöntem de bıçağı doğrama öncesinde soğuk suda bekletmek. Bu bıçağınızın soğuk kalmasını sağlayarak soğanın yayacağı sülfür gazlarının salınımını azaltacak etkili bir işlemdir.
Ek olarak, doğrama sırasında ağzınıza bir parça ekmek almak, buharın gözlere ulaşmasını engelleyerek adeta doğal bir bariyer görevi görecektir. Kulağa garip gelen fakat oldukça etkili olan bu yöntem, deneyenler tarafından sıkça kullanılıyor.