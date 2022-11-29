Soğan doğrarken neden ağlarız?

Soğan doğrarken gözlerimizin neden yaşardığını biliyor musunuz? Sık sık yemek yaparken karşılaştığımız durumlardan biri olan bu olay fazlasıyla can sıkıcı olabiliyor. Peki soğanın gözleri bu kadar yakmasının asıl sebebi ne oluyor? İşte detaylarını sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 09:51 PAYLAŞ ABONE OL

Yemek ve salata yaparken sıkça kullandığımız ürünlerden biri olan soğan, doğal antibiyotik olarak biliniyor. Geçmişten günümüze kadar, her yemekte kullanılan bu besin yemeklerin vazgeçilmezi oluyor. Doğal tıpta da kullanılan soğanın faydaları saymakla bitmez. Gelin öyleyse soğanın neden gözleri yaktığına ve nasıl önleneceğine bir bakalım.

SOĞAN NEDEN BU KADAR KESKİN KOKAR? Soğanlar organik kükürt bileşikleri içerir. Soğanın bu kadar keskin, keskin bir tada ve kokuya sahip olmasının nedeni bu bileşiklerdir. Organik kükürt bileşikleri vücudunuzdaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur ve ayrıca kan pıhtılarının parçalanmasına yardımcı olarak kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltabilir.Soğanlardan en fazla kükürt bileşiklerini almak için pişmiş yerine çiğ yemelisiniz.