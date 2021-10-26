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Soğuk algınlığına karşı her gün bir bardak!

Soğuk kış günlerine girilirken grip ve öksürük şikâyetlerine karşı uzmanlar limon öneriyor. Limona karşı alerjiniz yoksa veya limon suyu midenizi rahatsoz etmiyorsa her gün bu limon çayını hazırlayarak veya limonata içerek bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirebilirsiniz.

İHA
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Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 11:32
SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI HER GÜN BİR BARDAK

Kış mevsiminde başta grip olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarına karşı en doğal korunma yolları arasında limon, ön sıralarda yer alıyor. Günde bir bardak limonata, vücudun C vitamini ihtiyacının önemli kısmını sağlıyor.

Diyetisyen Merve Tuysuz, gün içinde içilecek bir bardak limonatanın enerji vereceğini kaydetti. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı hastalığına yakalanmadan limon tüketilmesinin önemli olduğunu ifade eden Tuysuz, bu mevsimde limon, portakal, mandalina gibi mevsim meyvelerinin tüketilmesini önerdi. Grip ve öksürük şikayetlerinde limon oldukça tedavi edici etkisi olduğuna dikkat çeken Tuysuz, "Günde en az bir adet limon öneriyoruz. Çayımıza katabiliriz veya sıcak suya limon sıkarak, şeker ilave etmek suretiyle içebiliriz. Ihlamur içine de konulabilir. İdeal olanı hasta olmadan önce limon tüketmek" dedi.

LİMON ÇAYI TARİFİ

Malzemeler:
3 parça elma dilimi
Bir adet limonun suyu
Az miktar limon kabuğu
Bal

Hazırlanışı:
Bir bardak sıcak suyu kaynatın.
İçine limon suyunu, elma dilimlerini ve limon kabuğunu koyuo 5 dakika demleyin ve ardından süzün.
Çay hafif ılıdığında içine balı ilave edip içebilirsiniz. Afiyet olsun.

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