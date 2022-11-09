Solan bitkileri 10 adımda canlandırma rehberi! En basit yöntem…

Solan bitkilerinizi kısa sürede canlandırmanız için yapmanız gerekenler ise şu şekilde…
Adım 1: Yaşam belirtileri arayın
Bitkiler söz konusu olduğunda, "ölü" göreceli bir terimdir. Bitkiniz solmuş gibi görünebilir, ancak daha yakından baktığınızda aslında durum böyle olmayabilir. Bitkide yeşil alanlar kaldıysa, hala canlandırma şansınız olabilir. Bahçıvanlık uzmanı John Valentino, "Saptaki herhangi bir yeşil alan, onu hayata döndürme şansınız olduğu anlamına gelir" diyor.
Kökleri de kontrol etmelisiniz. Bitkinin destek sistemi olarak kökler, genel sağlık durumu hakkında birçok bilgi sağlarlar. Bitkinin görünen kısımları solmuş olsa bile, kökler hayatta kalmak için hala yeterli besin ve su alıyor olabilir. Missouri State University'de tarım eğitmeni olan Jennifer Morganthaler, "Sağlıklı kökler dolgun görünmeli ve toprağın dış yüzeyine ulaşana kadar beyaz olmalıdır" diyor. "Bu durum köklerin hala canlı olduğunu gösterir ve bu ipuçlarından herhangi biriyle bitkiyi kurtarma şansınız olduğunu gösterir." Yaşam belirtileri bulursanız, bir sonraki adım neyin yanlış gittiğini ve bitkinizi nasıl canlandıracağınızı bulmaktır.
2. Adım: Fazla sulayıp sulamadığınızı kontrol edin
Bitkiler hayatta kalmak ve gelişmek için suya ihtiyaç duyar, ancak bir bitkiye çok fazla su vermek mümkündür. Bir bitkinin aşırı sulanmasının nasıl anlaşılacağını anlatan Valentino, " Aşırı sulanan bitkiler, nemli toprakla birlikte kahverengi veya sarı solmuş yapraklara sahip olurlar" diyor. "Bu, çürümeye başlayabilmesine neden olarak kökleri de etkiler." Bitkinize çok fazla su veriyorsanız, en kısa sürede bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. Morganthaler, "Bitkiyi doğrudan güneş ışığından uzaklaştırın ve toprak kuruyana kadar sulamayı bırakın" diyor. "Toprak ıslaksa, toprağı ve saksıyı değiştirmek isteyebilirsiniz."
3. Adım: Yeterli sulayıp sulamadığınızı kontrol edin
Tıpkı aşırı sulama gibi, bitkileri az sulamak da kolaydır ve birçok insan için olası bir senaryodur. Susamış bir bitkinin belirtileri nelerdir? Morganthaler, "Bitki solmaya başlar" diyor. "Yapraklar uçlarında kurumaya ve kahverengileşmeye başlar ve sonra kahverengiye dönerek yaprakları aşağı düşmeye başlar ve ölür. Toprakta da çatlaklar görmeniz mümkündür.
Elbette buradaki cevap sudur, ancak ölmekte olan bir bitkiyi doğru şekilde sulamak zorundasınız. Usta bahçıvan ve bitki uzmano olan Vickie Christensen, "Bir bitki ciddi şekilde susuz kalmışsa, onu canlandırmanın hızlı bir yolu birkaç saat suda bekletmektir" diyor. "Birçok bitki bu yöntemle sadece bir günde bitkiler sarkık ve üzgünden güzel ve gür hale gelir!"
Ardından bitkinin normal bakımını yapmanız yeterlidir. Morganthaler, "Daha sık su verin ve bitkiye her seferinde aynı miktarda su verin" diyor. "Suya köklere kadar ıslanması için zaman verdiğinizden emin olun." Bir toprak nemi ölçer, toprağın nemini izlemenize ve belirli bitkiniz için doğru yolda olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olabilir. Bitkinizin toprağında beyaz mantar topları olup olmadığını kontrol ettiğinizden de emin olun.
Adım 4: Ölü yaprakları çıkarın
Bozulan bitkiler muhtemelen ölü yapraklara sahip olacak ve onlardan kurtulmanız gerekecek. Acımasız olun: Yapraklar tamamen kahverengiyse geri gelmezler; bunun yerine yeni büyümeye odaklanmak istiyorsunuz. Bunları çıkarmak için ölü yaprakları bir çift bitki makası veya makasla kesin veya ölü yaprakları parmak uçlarınızla hafifçe sıkıştırın. Tipik olarak, ölü yapraklar gövdeden kolayca çıkacaktır, ancak çekmeniz gerekiyorsa, bir çift makas kullanın. Bitki koleksiyonunuza eklemek istiyorsanız, bu iç mekan asılı bitkilere göz atın.
Adım 5: Sapları kesin
Bitkilerde yeşil her zaman iyidir. Bu nedenle sapları sadece yeşil alanlar kalana kadar kesmek ideal olacaktır. Valentino, "Ölü yaprakları kesin ve ardından gövdenin ölü kısımlarını da çıkarın" diyor. "İdeal olarak, onu bitkinin en sağlıklı parçalarına kadar kesmektir, ancak gövdeler öldüyse, o zaman en az iki santim toprağın üzerinde bırakın."
Bu aynı zamanda toprağı ve hatta saksıyı değiştirmek için de iyi bir zamandır. Morganthaler, şu anda bitkinin daha büyük bir kapta veya saksıda değiştirilmesini önermektedir. Bitkiye bağlı olarak, bitkinin daha iyi bir sağlık durumuna gelmesi birkaç hafta veya daha uzun sürebilir.
Adım 6: Işığa dikkat edin
Aydınlatma, ev bitkilerinizin sağlığı için önemli bir faktördür, bu nedenle en uygun miktarı aldıklarından emin olmanız gerekir. Ev bitkinizin tam güneşi, kısmi güneşi, doğrudan güneş ışığını mı yoksa dolaylı güneş ışığını mı tercih ettiğini öğrendikten sonra, onu evinizin daha uygun bir alanına taşıyabilirsiniz. Christensen, "Bitkiniz yeterince ışık almıyorsa, onu farklı bir yere taşımak yardımcı olabilir" diyor. Durumuna bağlı olarak, görünüşte ölü bir bitki, sadece bu basit değişim ile kısa sürede canlanabilir. Eviniz fazla ışık almıyorsa ona uygun bitkileri de tercih edebilirsiniz.
7. Adım: Nem ihtiyacını belirleyin
Bitkiniz tropik bölgelerden geldiyse, kelimenin tam anlamıyla bu tür bir ortama geri dönmek için can atıyor olabilir. Nem miktarı bitkiye bağlı olmakla birlikte, bitkinin havada daha fazla neme ihtiyaç duyabileceğine dair bazı göstergeler vardır. Morganthaler, "Nem çok düşükse, bitki buruşma, kararma ve solma belirtileri gösterebilir" diyor. Daha fazla nem gerekiyorsa, bitkilerinizi düzenli olarak buğulamayı veya nemi artırmaya yardımcı olmak için birlikte tutmayı deneyin.
Ancak çok fazla nem bazı bitkiler için sorun olacaktır. Morganthaler, " Nem çok yüksekse, bitki küf veya mantar enfeksiyonları ve sarı yapraklar gelişebilir" diyor. Genel olarak, daha kalın, daha mumsu yaprakları olan bitkilerin kuru havayı daha iyi tolere ettiğini ve evlerimizin çoğunda durumun bu olduğunu belirtiyor. Yine de Christensen, "ev bitkileri iç mekanlarda yaşamaya alışmış ve çok nemli koşullara ihtiyaç duymasa da, çoğu bir ısıtıcının veya havalandırmanın yanında durmaktan hoşlanmayacaktır, çünkü bu onlara göre çok kuru olabilir" diyor.
8. Adım: Ek besinler sağlayın
Bitkinizi beslemek, özellikle ilkbahar ve yaz büyüme mevsimlerinde önemlidir. Valentino, yetersiz beslenen bir bitkinin zayıf gövdeler veya renksiz yapraklar sergileyeceğini, bu nedenle ölmekte olan bir bitkiyi canlandırmak için kompost veya gübreye ihtiyacınız olacağını söylüyor. Toprak zamanla besin maddelerini tüketebilir, bu nedenle birkaç yılda bir saksı değiştirmek her zaman bitkinizin sağlığını korumak için iyi bir fikirdir.
Bununla birlikte, bitkiniz kötü durumdaysa, işleme yavaş başlamak iyi bir tercih olacaktır. Bitkinin zaten bir şok durumunda olması ve sorunlara daha duyarlı olması muhtemel olduğundan, birden fazla ani değişiklik yapmak istemezsiniz. Zamanla, bitkinize iyi gelecek alışkanlıkları sürdürün. Christensen, "Çoğu bitki, büyüme mevsimi boyunca genellikle ayda bir veya iki kez, az miktarda gübre ile en iyi şekilde gelişir" diye ekliyor.
9. Adım: En az bir ay bekleyin
Çabalarınız sonuç vermiyor gibi göründüğünde umudunuzu kaybetmek kolay olabilir. Ancak unutmayın: Bitkinizi bu duruma gelmesi zaman aldığı gibi sağlığına kavuşturması da biraz zaman alacak. Anahtar sabırlı olmaktır. Bitkinize birkaç hafta bakmaya devam edin ve ardından yeniden değerlendirin. Valentino, "Ölmekte olan bir bitkiyi canlandırmak için adımlar attığınızda, bir gelişme veya yeni bir büyüme görmeye başlamanız bir ay kadar sürebilir, bu yüzden ondan çok erken vazgeçmeyin" diyor. Ayrıca, kesin sorunu ve sonraki çözümü bulmadan önce bazı sorun giderme işlemleri yapmanız gerekebilir, bu nedenle süreç beklenenden daha uzun sürebilir.
Adım 10: Kompost edin
En az bir ay beklemek de dahil olmak üzere her şeyi denediyseniz ve bitkinizde herhangi bir ilerleme kaydetmediyse, veda etme zamanı gelmiş olabilir. Ancak ölü bitkinizi çöpe atmak yerine kompost edin. Bitkilerinizi kompostladığınızda, ölü olsalar bile kalıntılar, diğer ev bitkilerinize veya bahçenize fayda sağlayabilecek doğal bir gübre görevi gören besin açısından zengin toprağa dönüştürülebilir. Bu, ölü bitkinizin yeni bir hayata sahip olabileceği ve aynı zamanda çevreye yardımcı olurken gelecekteki bitkilerinizin sağlığına katkıda bulunabileceği anlamına gelir.