Solan bitkileri 10 adımda canlandırma rehberi! En basit yöntem…

Adım 1: Yaşam belirtileri arayın

Bitkiler söz konusu olduğunda, "ölü" göreceli bir terimdir. Bitkiniz solmuş gibi görünebilir, ancak daha yakından baktığınızda aslında durum böyle olmayabilir. Bitkide yeşil alanlar kaldıysa, hala canlandırma şansınız olabilir. Bahçıvanlık uzmanı John Valentino, "Saptaki herhangi bir yeşil alan, onu hayata döndürme şansınız olduğu anlamına gelir" diyor.

Kökleri de kontrol etmelisiniz. Bitkinin destek sistemi olarak kökler, genel sağlık durumu hakkında birçok bilgi sağlarlar. Bitkinin görünen kısımları solmuş olsa bile, kökler hayatta kalmak için hala yeterli besin ve su alıyor olabilir. Missouri State University'de tarım eğitmeni olan Jennifer Morganthaler, "Sağlıklı kökler dolgun görünmeli ve toprağın dış yüzeyine ulaşana kadar beyaz olmalıdır" diyor. "Bu durum köklerin hala canlı olduğunu gösterir ve bu ipuçlarından herhangi biriyle bitkiyi kurtarma şansınız olduğunu gösterir." Yaşam belirtileri bulursanız, bir sonraki adım neyin yanlış gittiğini ve bitkinizi nasıl canlandıracağınızı bulmaktır.