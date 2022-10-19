Solan siyahlar için mucizevi çözüm! Bu formülle kıyafetleriniz ilk aldığınız gibi kalacak...

Renklerin solmasını önlemenin en iyi yolu çamaşırlarınızı, mümkün olduğunca az ve nazikçe yıkamaktır.Fakat bu tek başına yetmiyor. Bazı ipuçları ile renk solmalarını engelleyerek, giysilerinizin yeni gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Giysi etiketlerini görmezden gelme eğiliminde olan veya tüm çamaşırlarınızı bir bardak deterjanla çamaşır makinenize atıyorsanız kıyafetlerinize oldukça zarar veriyorsunuz. Peki bu durumu nasıl engelleriz gelin birlikte bir bakalım.

KOYU RENKLERİ BİRLİKTE YIKAYIN Giysileri renk renk ayırmak, bakım etiketini kontrol etmek ve giysilerinizi doğru yerleştirmek için harika bir fırsattır. Bir kırmızı çorabı bir sürü beyazla yıkayan herkes, renkler solduğunda meydana gelebilecek sonucu bilir. Koyu renklerin solmasını önlemek için benzer renkleri bir arada tutun.