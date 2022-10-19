Solan siyahlar için mucizevi çözüm! Bu formülle kıyafetleriniz ilk aldığınız gibi kalacak...

Giysi etiketlerini görmezden gelme eğiliminde olan veya tüm çamaşırlarınızı bir bardak deterjanla çamaşır makinenize atıyorsanız kıyafetlerinize oldukça zarar veriyorsunuz. Peki bu durumu nasıl engelleriz gelin birlikte bir bakalım.
KOYU RENKLERİ BİRLİKTE YIKAYIN
Giysileri renk renk ayırmak, bakım etiketini kontrol etmek ve giysilerinizi doğru yerleştirmek için harika bir fırsattır. Bir kırmızı çorabı bir sürü beyazla yıkayan herkes, renkler solduğunda meydana gelebilecek sonucu bilir. Koyu renklerin solmasını önlemek için benzer renkleri bir arada tutun.
GİYSİLERİ TERS ÇEVİRİN
Giysilerinizde meydana gelen aşınma ve yıpranmaların bir kısmı, çamaşırlarınızı yıkamadan ve kurutmadan önce ters çevirerek önlenebilir. Giysilerinizi yıkamak ve kurutmak, giysilerinizin dışını zorlar. Giysileri ters çevirmek, kumaşın görünümünü matlaştıran boncuklanmayı azaltır. Giysileri kuruması için dışarıya asarken, giysileri ters çevirmek daha da önemlidir. Güneş mükemmel ve etkili bir kurutma aracı olsa da, giysinizin renginin hemen solmasına neden olur.
BAKIM ETİKETLERİNİ OKUYUN
Soğuk suda veya benzer renklerle yıkamanız gerektiğini söyleyebilecek talimatları kontrol edin. Kurutma talimatlarını da kontrol etmeyi unutmayın. Etiket, giysinin düşük ayarda kurutulması veya damlatılarak kurutulması gerektiğini belirtebilir.
SOĞUK SUDA YIKAYIN
En iyi çamaşır yıkama tavsiyelerinden biri de renkleri soğuk suda yıkamaktır. Çamaşırları çok sıcak veya ılık suda olduğu gibi soğuk suda da yıkamak iyi performans gösteriyor.
GİYSİLERİNİZİ FAZLA KURUTMAYIN
Fazla kurutma, renklerinizin solmasına neden olur. Bir zamanlayıcı ayarlayın ve kıyafetlerinizi unutmayın. Giysiler kurutucudan çıkarıldığında hafif nemli olmalıdır.