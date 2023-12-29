Solaryuma Regl İken Girilir Mi? Regl Döneminde Neden Solaryuma Girilmez?

Solaryuma regl iken girilip girilemeyeceği konusunda her solaryum tesisinin kendi politikası bulunur ve konu üzerine yapılmış pek çok tartışma bulunur. Regl süresinin genellikle 2 ila 7 gün arasında sürdüğü bilinmektedir. Regl döngüsü bir kadının üreme ve genel sağlığına doğrudan etki ettiği için solaryuma regl iken girilir mi, regl döneminde neden solaryuma girilmez konuları kadınlar için büyük bir önem taşır.

Solaryuma Regl İken Girilir Mi?

Solaryuma regl döneminde girmek ile ilgili tercih çoğu zaman bireylere aittir fakat genel olarak regl döneminde solaryuma girmek önerilmez. Cilt hassasiyeti, genel oluşabilecek rahatsızlıklar insanların bu dönemde solaryuma girmesini zorlaştırır.

Her ne kadar bazı solaryum tesisleri regl iken solaryuma girmeye müsaade etse de pek çok müessese bunu reddeder. Regl iken solaryuma gitmek isteyen kişiler önce bu konuyu salon ile konuşmalılar ve iletişimde kalmalıdırlar. Aynı zamanda regl döneminde cilt bakımına ve genel sağlığa önem vermek de çok önemlidir.

Regl Döneminde Neden Solaryuma Girilmez?

Regl döneminde solaryuma girilmemesinin en önemli nedenlerinden biri solaryum makinelerini pek çok kişinin kullanması ve solaryumun iç yüzeyinde hijyene çok dikkat ediliyor olması. Regl döneminde kişinin yaşayacağı olası bir kan kaybı, hijyen konusunda diğer müşterilerin de sağlığını tehdit edebilir.

Aynı zamanda regl döneminde kadınların cildi genellikle daha hassastır. Solaryumda UV ışınları kullanıldığı için cildi regl döneminde daha da hassaslaşan kişiler UV ışınından normalde alacağı hasardan daha fazlasını alabilir.

Solaryuma regl olunduğunda girilmemesinin bir diğer temel nedeni de solaryuma birçok farklı kişi tarafından çıplak şekilde girilmesi ve regl dönemindeki kadınların çıplak cildiyle solaryuma yapacakları temasların, enfeksiyon kapma riskinin normalden biraz daha fazla arttıracak olmasıdır.

Son olarak, regl döneminde çoğu kadının enerji seviyesinde bir düşüş gözlemlenir. Bu da solaryum seansı esnasında sıcak ortama maruz kalındığında kişilerde rahatsızlık ve bunalmışlık hissi uyandırabilir.