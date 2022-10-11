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Son dönemin gözdesi hava fritözü ne işe yarıyor? İşte yemeklerinize yaptığı şey…

Hava fritözlerinin son derece popüler aletler oluyor. Peki bu mutfak aleti nasıl çalışıyor ve ne işe yarıyor biliyor musunuz? Hayatınızı oldukça kolaylaştıran bu aletin pratikliğine bayılacaksınız. İşte püf noktalarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:18
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Son dönemin gözdesi hava fritözü ne işe yarıyor? İşte yemeklerinize yaptığı şey…

Hava fritözü esasen güçlendirilmiş bir tezgah üstü konveksiyonlu fırındır. Aslında yemeğinizi kızartmaz. Havada kızartma ile fırınlama arasında bir fark olduğunu unutmayın. Donmuş tavuk kanatlarından ev yapımı patates kızartması ve kavrulmuş sebzelere kadar birçok ürün için kullanabiliyorsunuz.

HAVA FRİTÖZLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Bir fritözün üst kısmında bir ısıtma mekanizması ve fan bulunur. Yiyecekleri fritöz tarzı bir sepete yerleştiriyorsunuz ve açtığınızda sıcak hava yiyeceklerin altına ve çevresine hücum ediyor. Bu hızlı sirkülasyon, yiyecekleri kızartmaya çok benzer, ancak yağsız hale getirir.

YEMEĞİNİZİ SEPETE KOYUN

Fritözün boyutuna bağlı olarak, sepet 2 ila 10 litre arasında herhangi bir yer tutabilir. Çoğu durumda, yemeğin güzel ve çıtır olmasına yardımcı olmak için 1 veya 2 çay kaşığı yağ eklemek isteyeceksiniz. Aceleniz varsa, temizliği biraz daha kolaylaştırmak için fritöze folyo koyabilirsiniz.

SAATİ VE SICAKLIĞI AYARLAYIN

Hava fritözü pişirme süreleri ve sıcaklıkları, pişirdiğiniz yiyeceğe bağlı olarak, 350° ila 400° arasında tipik olarak 5 ila 25 dakika arasında değişir. Bazı durumlarda, eşit şekilde gevrekleşmesine yardımcı olmak için yemeği pişirme süresinin yarısında çevirmeniz gerekebilir. Pişirmeyi bitirdikten sonra fritözünüzü temizlemeniz önemlidir.


HAVADA KIZARTILMIŞ YİYECEKLER SAĞLIKLI MI?

Havada kızartılmış yiyeceklerin, daha az yağ kullandığı için derin yağda kızartılmış yiyeceklerden daha sağlıklı olduğunu iddia edebilirsiniz. Fritözde hazırlanan donmuş patates kızartması, porsiyon başına 17 gram olan derin yağda kızartılmış muadillerine kıyasla 4 ila 6 gram arasında yağ içerir.

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