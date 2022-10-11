Son dönemin gözdesi hava fritözü ne işe yarıyor? İşte yemeklerinize yaptığı şey…

Hava fritözlerinin son derece popüler aletler oluyor. Peki bu mutfak aleti nasıl çalışıyor ve ne işe yarıyor biliyor musunuz? Hayatınızı oldukça kolaylaştıran bu aletin pratikliğine bayılacaksınız. İşte püf noktalarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:18 PAYLAŞ ABONE OL

Hava fritözü esasen güçlendirilmiş bir tezgah üstü konveksiyonlu fırındır. Aslında yemeğinizi kızartmaz. Havada kızartma ile fırınlama arasında bir fark olduğunu unutmayın. Donmuş tavuk kanatlarından ev yapımı patates kızartması ve kavrulmuş sebzelere kadar birçok ürün için kullanabiliyorsunuz.

HAVA FRİTÖZLERİ NASIL ÇALIŞIR? Bir fritözün üst kısmında bir ısıtma mekanizması ve fan bulunur. Yiyecekleri fritöz tarzı bir sepete yerleştiriyorsunuz ve açtığınızda sıcak hava yiyeceklerin altına ve çevresine hücum ediyor. Bu hızlı sirkülasyon, yiyecekleri kızartmaya çok benzer, ancak yağsız hale getirir.